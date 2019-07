Mehr als zehn Krankenhäuser des Deutschen Roten Kreuzes konnten diese Woche nicht auf ihre Server zugreifen. Foto: imago stock&people

Patentienaufnahme mit Stift und Papier – so sah die Situation diese Woche in mehr als zehn Krankenhäusern in Rheinland-Pfalz und im Saarland aus. Grund dafür ist ein Hackerangriff, der das gesamte Netzwerk des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) lahmlegte. Die Einrichtungen seien von einer Schadsoftware infiziert worden, so die DRK in einem Bericht von "Heise". Daten seien nur beschränkt verfügbar, die Versorgung der Patienten jedoch gewährleistet.

Ransomware-Angriff

Laut DRK sei die Malware am Sonntagmorgen entdeckt worden. Es handele sich dabei um eine Schadsoftware, die die Datenbanken und Server des Verbundes verschlüsselte. Am Nachmittag wurden die restlichen Server vom Netz genommen, um sie zu überprüfen und den Befall einzudämmen.

Laut DRK stelle sich am Mittwoch heraus, dass der für Logins zuständige Server angegriffen wurde. Dies führte dazu, dass in allen elf Krankenhäusern und vier Altenpflegeerinrichtungen des Deutschen Roten Kreuzes der Zugriff auf Datenbanken ausgefallen war. Befunde von Untersuchungen und die Aufnahme von Patienten würden inzwischen handschriftlich, mit Stift und Papier durchgeführt, so Bernd Decker, Geschäftsführer der Trägergesellschaft. Die Kliniken waren nur per Telefon oder Fax erreichbar – das Internet und Mails waren nicht verfügbar.

Laut Decker gebe es keine Hinweise darauf, dass auf Patientendaten zugegriffen wurde. Da medizinische Geräte nicht betroffen sind, sei die Versorgung der Patienten nicht gefährdet. Die Hintergründe zu den Hackern oder dem Ahengriff sind nicht bekannt. Laut DRK sei das Landeskriminalamt eingeschaltet.

Keine Lösegeldforderung

Attacken mit sogenannter Ransomware hat es in den vergangenen Jahren öfter gegeben. Angreifer verschaffen sich Zugang zu Netzwerken und legen Betriebe durch Verschlüsselungen von Servern lahm. Anschließend werden oft Lösegelder gefordert, um die Verschlüsselung wieder beheben zu lassen. Bei einer der größten Attacken, durch die "Wanna Cry" Malware, vor zwei Jahren waren 230.000 Computer in 150 Ländern betroffen, darunter auch zahlreiche britische Krankenhäuser.



Laut Decker sei kein Lösegeld gefordert worden. Eine verschlüsselte Textdatei sei gefunden und ungeöffnet an die ermittelnden Behörden weitergegeben worden. Näheres zum Inhalt der Datei, sowie Hintergründe des Angriffs ist noch nicht bekannt. (hsu, 19.07.2019)