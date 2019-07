Christoph Leitgeb ist zurück. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Graz – Christoph Leitgeb kehrt zu Sturm Graz zurück. Nach zwölf erfolgreichen Jahren und 15 Titeln bei Bundesliga-Serienmeister Salzburg unterschrieb der 34-jährige Mittelfeldmann bei seinem Jugendverein einen Einjahresvertrag. In Salzburg war der Ex-ÖFB-Teamspieler nicht mehr über die Rolle als "Edelreservist" hinausgekommen, hatte in der vergangenen Saison nur 300 Minuten in allen Bewerben absolviert.

Sturms Sport-Geschäftsführer Günter Kreissl zeigte sich in einer Clubaussendung überzeugt, den Kader verbessert zu haben. "Spieler, die soviel gesehen und erreicht haben wie Christoph Leitgeb können einen unschätzbaren Mehrwert für eine Mannschaft darstellen." Leitgeb will seine Karriere in Graz nicht nur ausklingen lassen: "Es fühlt sich sehr gut an, wieder hier zu sein. Natürlich habe ich noch Ziele und diese möchte ich gemeinsam mit der Mannschaft erreichen."

Die Grazer, die am (heutigen) Freitag im ÖFB-Cup bei Regionalligist Anif in die Saison starten, sind nun vor allem noch auf der Suche nach einem Angreifer. "Jeder von unseren Stürmern hat gewisse Qualitäten, aber keine einzige herausragende, große Stärke. Ich wünsche mir eine klare Nummer eins im Sturm", hatte Trainer Nestor El Maestro am Donnerstag klargestellt. (APA, 19.7.2019)