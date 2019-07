Aus Umweltschutzgründen ist es in Triest verboten, Gegenstände an Bäumen anzubringen. Foto: Gluschitsch

Rom/Wien – Ein Wiener Tourist ist in Triest von der Polizei bestraft worden, weil er eine Hängematte zwischen zwei Bäumen in Barcola, dem Hausstrand der Triestiner auf einem schmalen Steinstreifen zwischen Hauptverkehrsstraße und Meer, gehängt hatte. 300 Euro Strafe muss der 52-Jährige zahlen, der beim Schlafen auf der Hängematte erwischt wurde.

Laut der städtischen Verordnung ist es verboten, Gegenstände jeder Art an den Bäumen anzubringen, erklärte die Polizei. Es handle sich um eine Maßnahme zum Schutz der Bäume.

Der Fall sorgte für Debatten in der Hafenstadt. Die Strafe wurde von vielen Bürgern als übertrieben bezeichnet. Internet-User drückten in sozialen Netzwerken dem Wiener Touristen ihre Solidarität aus. Am Samstag ist in Barcola ein Flashmob mit dem Slogan "Freie Hängematten" geplant. (APA, 19.7.2019)