Erst im März starben bei einem Unfall in einer Chemiefabrik in der Provinz Jiangsu 78 Menschen. Foto: Reuters/Aly Song

Peking – Eine schwere Explosion hat am Freitag kurz vor 18 Uhr Ortszeit ein Gaswerk in Zentralchina erschüttert. Im Umkreis von drei Kilometern zerbarsten nach Angaben des Staatssenders CCTV Fenster und Türen von Gebäuden. Angaben zu Opfern gab es demnach zunächst nicht. Laut CCTV liegt das Gaswerk in der Stadt Sanmenxia in der Provinz Henan. Die Stadt liegt in Zentralchina.

Tödliche Industrieunfälle sind in China relativ häufig. Im März tötete eine Explosion in einem Chemiewerk in der östlichen Provinz Jiangsu 78 Menschen. In 2015 erlitt China eine seiner schwersten Katastrophen, als bei mehreren Detonationen im Hafen von Tianjin mindestens 165 Personen ihr Leben verloren. (APA, 19.7.2019)