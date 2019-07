Noch vor dem Sommer 2019 sollte das bundesweite Privatradio der Mediengruppe Österreich starten kündigte Herausgeber Wolfgang Fellner im Februar an, als sein Medienhaus die Lizenz für den Sender bekam. Bisher ist kein bundesweites österreichisches Privatradioprogramm neben Kronehit auf Ukw auszumachen. Fellner schweigt bisher auf STANDARD-Anfragen, woran das liegt und wann und wie mit einem Start zu rechnen ist.

"Melodiös und harmonisch" sollte der Fellner-Sender laut Lizenzantrag funken, mit dem breit interpretierbaren Musikformat AC, Adult Contemporary, und Songs von den 1980ern bis heute. Zielgruppe: 14- bis 59-Jahre, älter als die klassische Werbezielgruppe bis 49*. Wolfgang Fellner spricht von einem "sehr breiten Adult-Contemporary-Format", einem "breiten Hitprogramm für die 25- bis 50-Jährigen und darüber hinaus".

Zeit bis Jahresende

Die Fellners haben ab Rechtskraft des Bescheides der Medienbehörde neun Monate Zeit, den Sender zu starten. Das bedeutet Sendestart bis Ende dieses Jahres, erklärte ein Sprecher der Medienbehörde auf Anfrage.

Vor dem Sommer sollte das neue bundesweite Privatradio starten, für das Wolfgang Fellners Mediengruppe im Februar die Lizenz erhalten hat. Foto: APA/HANS PUNZ

Für Fellner-Medien wäre es sehr ungewöhnlich, mit einem neuen Medium eine potenziell werbeträchtige Nationalratswahl auszulassen.

Austropop und Schlager digital

Fellner kündigte im Februar im Gespräch mit dem STANDARD an, der – noch unbenannte – Kanal werde auf UKW und im neuen Digitalradiostandard DAB+ senden. Parallel dazu sollten auch zehn Sparten-Streamingkanäle online gehen, auf denen die Nachrichten des UKW-Senders ebenfalls zu hören sind, von Dance, R&B über jahrzehnteweise Hits (von den 1960ern bis zu den aktuellen Top 40) bis zu Austropop und Schlager.

Radiotest kommt

Diese Woche bekommen noch die Fellner-Radios wie Oe24, Antenne Salzburg und Antenne Tirol ihre Halbjahreszeugnisse: Der Radiotest von GfK wird am Donnerstag veröffentlicht und liefert die jüngsten Reichweiten und Marktanteile.

Im jüngsten Radiotest über das Jahr 2018 hatte etwa Radio Oe24 in Wien 1,1 Prozent Reichweite und ein Prozent Marktanteil beim Publikum ab zehn Jahren. Die Antenne Salzburg in ihrem Bundesland 11,2 Prozent Reichweite und zehn Prozent Marktanteil. Auch sie soll in der bundesweiten Lizenz aufgehen – das Antenne-Programm soll auf einer lokalen Radiofrequenz weiterlaufen. (fid, 22.7.2019)