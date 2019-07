BADESPASS: Snackluftmatratze

Bei der klassischen Luftmatratze ist die Luft raus. Mittlerweile gibt es die aufblasbaren Schwimmbegleiter in unterschiedlichen Formen. Waren vorangegangene Saisonen von luftgefüllten Einhörnern bestimmt, so besorgt man sich in diesem Sommer eine Luftmatratze in Form und Design verschiedener Snacks. Donuts, Eis am Stiel, Pizzaschnitten oder der Freibadklassiker Pommes frites – alle gibt es als aufblasbare Version für die Freizeit statt der Mahlzeit.