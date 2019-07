Ingrid Bergman und Gary Cooper Ernest Hemingways Verfilmung eines seiner bekanntesten Romane, "Wem die Stunde schlägt" Foto: ORF/Universal

10.20 HEMINGWAY-VERFILMUNG

Wem die Stunde schlägt (For Whom the Bell Tolls, USA 1943, Sam Wood) Gary Cooper als US-Sprengstoffexperte, der im Spanischen Bürgerkrieg 1937 an der Seite der Republikaner kämpft, Ingrid Bergman als 19-Jährige, deren Eltern von Franco -Faschisten ermordet wurden. Die beiden Hollywoodstars galten Ernest Hemingway, dem Autor der Romanvorlage, als Ideal besetzung einer Verfilmung. Weniger erfreut zeigte er sich über die Zurückdrängung der politischen Aspekte. Am 21. Juli wäre der Meister der konzisen Prosa 120 Jahre alt geworden. Bis 12.55, ORF 2

10.35 MONDMARATHON

Die Eroberung des Mondes 1–3 (USA 2019, Robert Stone) Wer statt ins Studio verfrachteter lokaler Experten, Animationen und mühsam hergestellter nationaler Bezüge nochmals exquisites und gekonnt montiertes Originalmaterial in Sachen Mondlandung sehen will, wird von Arte am Samstag bestens bedient: Alle drei Teile von Robert Stones umfassender Doku Die Eroberung des Mondes sind nacheinander zu sehen. Bis 15.50, Arte

20.15 WELTRAUM-DRAMA

Salyut-7 (RUS 2017, Klim Schipenko) Baikonur, wir haben ein Problem! In der russischen Version von Apollo 13 verlieren die Sowjets die Kontrolle über die unbemannte Raumstation Salyut-7. Ingenieur Aljochin (Pawel Derewjanko) muss ins All ausrücken, um Schlimmeres zu verhindern. Weltraumspannung beruhend auf einem tatsächlichen Vorfall im Jahr 1985. Bis 22.45, Tele 5

20.15 DOKUMENTATION

Giuseppe Garibaldi – Frauenheld und Freiheitskämpfer (D 2018, Martin Betz) Ein Macho, der sich für die politischen Rechte der Frauen einsetzte, ein Sozialrevolutionär, der Bauernaufstände niederschlagen ließ, vor allem aber ein Mann, der für die Freiheit Italiens kämpfte. Martin Betz’ Doku porträtiert Giuseppe Garibaldi (1807–1882) als Mann der Widersprüche. Bis 21.05, Arte

20.15 BAYERNKRIMI

Schweinskopf al dente (D 2016, Ed Herzog) Anlässlich des bevorstehenden Kinostarts von Leberkäsjunkie der dritte Eberhofer-Krimi nach dem Bestseller von Rita Falk: Sebastian Bezzel im Einsatz als Provinzpolizist nicht nur im Kaff Niederkalten kirchen, sondern auch am Gardasee. Für Unruhe sorgt Gregor Bloéb. Bis 21.50, ORF 1

20.15 AGENTENTHRILLER

James Bond 007 – Leben und sterben lassen (Live and Let Die, GB 1973, Guy Hamilton) Kaum ein Konzert von Sir Paul McCartney, in dem er nicht jenen Titelsong zum Besten gibt, den er zusammen mit seiner Frau Linda für den James-Bond-Film Live and Let Die schrieb. Roger Moores Einsatz im Jahr 1973 samt Voodoozauber ist einer seiner besten. An seiner Seite: die aparte Jane Seymour als Solitaire. Bis 22.25, Servus TV

21.05 DOKUDRAMA

Andreas Hofer – Rebell gegen Napoleon (D 2017, Beverly Blankenship, Robert Neumüller) Dokudrama über den Kopf der Tiroler Widerstandsbewegung, der während der napoleonischen Kriege Anfang des 19. Jahrhunderts zum Volkshelden wird. Gezeigt werden soll auch, wie Hofer später für politische Interessen instrumentalisiert wurde. Bis 22.00, Arte

23.10 RAUMFAHRTDESASTER

Challenger – Ein Mann kämpft für die Wahrheit (The Challenger, USA 2013, James Hawes) Eine andere Seite der Weltraumeuphorie: Am 28. Jänner 1986 explodiert das Space Shuttle der amerikanischen Challenger-Mission, die ganze Besatzung kommt ums Leben. Einer der Experten, der den Unfall untersucht, ist Physiknobelpreisträger Richard Feynman. William Hurt verkörpert den krebskranken Wissenschafter, der sich vom Widerstand realitätsferner Nasa-Vertreter nicht beirren lässt. Bis 0.40, 3sat

