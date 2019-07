Helfen der Raumfahrt auf die Sprünge: Octavia Spencer (Mitte) als Dorothy Vaughan und Kolleginnen in "Hidden Figures" Foto: ORF/ Twentieth Century Fox Film/Hopper Stone

20.15 STARKE FRAUEN

Hidden Figures – Unerkannte Heldinnen (Hidden Figures, USA 2016, Theodore Melfi) Sie lieferten entscheidende Beiträge zum ersten Raumfahrtprogramm der USA: hochbegabte schwarze Mathematikerinnen, die wegen ihrer Hautfarbe im Schatten blieben. Mit Octavia Spencer und der Sängerin Janelle Monáe als formidablen Hauptdarstellerinnen erzählt Theodore Melfi ihre Geschichte. Bis 22.15, ORF 1

20.15 FANTASY-KOMÖDIE

Die Hexen von Eastwick (The Witches of Eastwick, USA 1987, George Miller) Jack Nicholson beglückt in der Verfilmung von John Updikes Roman als mysteriöser Daryl van Horne seine von Cher, Susan Sarandon und Michelle Pfeiffer verkörperten Nachbarinnen. Das führt zu allerlei Mutmaßungen. Ein Porträt des Hauptdarstellers gibt es im Anschluss um 22.05 unter dem Titel Jack Nicholson – Einer flog über Hollywood zu sehen. Bis 22.05, Arte

20.15 TRUCKER-SPASS

Convoy (USA 1978, Sam Peckinpah) Ein hinterhältiger Sheriff nimmt Truckfahrer mittels einer Radarfalle aus. Martin "Rubber Duck" Penwald (Kris Kristofferson) formiert mit seinen Fahrerkollegen einen Konvoi und geht zum Gegenangriff über. Gegen Ende seiner Karriere übersetzte Meisterregisseur Sam Peckinpah (The Wild Bunch) seine Lieblingsthemen ins damals beliebte Truckerfilm-Subgenre. Es wurde sein kommerziell erfolgreichster Film. Bis 22.30, Tele 5

22.00 ENDZEITPARABEL

Snowpiercer (Seolgugyeolcha, COR/CZ 2013, Bong Joon-ho) Nach einem misslungenen Experiment kreist ein Zug mit den letzten Überlebenden um den von Eis und Schnee überzogenen Erdball. Im Inneren eskaliert ein brutaler Klassenkampf. Vielschichtige Endzeitparabel des Koreaners Bong Joon-ho mit Tilda Swinton. Bis 0.30, ProSieben

22.15 LIEBESDRAMA

Brooklyn – Eine Liebe zwischen zwei Welten (Brooklyn, IRL/CAN/GBR 2015, John Crowley) Die junge Irin Ellis Lacey wandert 1951 in die USA aus und fasst in New York Fuß, heiratet einen Mann. Eine Reise in die alte Heimat sorgt für Verwirrung der Gefühle. Das Drehbuch zu John Crowleys Film lieferte Nick Hornby, in der Hauptrolle überzeugt Saoirse Ronan (Lady Bird). Bis 23.55, ORF 1

22.30 CRASH-ORGIE

Die Blechpiraten (Gone in 60 Seconds, USA 1974, H._B. Halicki) Binnen weniger Tage soll eine als Versicherungsexperten getarnte Bande 48 Autos stehlen. 93 Autos wurden für eine 40-minütige Verfolgungsjagd zu Schrott gefahren. H._B. Halickis Crash-Reigen ist und bleibt ein Höhepunkt des Kinos. Bis 0.30, Tele 5

23.05 DOKUMENTATION

Der Dirigent Christoph Eschenbach Nach traumatischen Erlebnissen in seiner Kindheit war er verstummt, erst durch die Musik fand er die Sprache wieder. Porträt des in Breslau geborenen Dirigenten. Bis 0.00, Arte