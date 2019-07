Foto: APA/Jaeger

Wien/Schwechat – Schwierigkeiten hat es am Sonntagmorgen bei einem Laudamotion-Flug von Wien nach Faro in Portugal gegeben. Kurz nach dem Start um 5.44 Uhr musste der Airbus 320 der Billigflug-Linie wegen technischer Probleme umkehren, berichtete das Luftfahrtmagazin "Austrian Wings". Letztlich hob die Maschine mit mehr als vierstündiger Verspätung nach Portugal ab.

Die so genannte Rücklandung war anstandslos verlaufen. Angaben eines Flughafensprechers zufolge wurde "eine glatte Sicherheitslandung" hingelegt, eine Gefährdung der Passagiere sei zu keinem Zeitpunkt gegeben gewesen. Die Einsatzkräfte des Airports waren an Ort und Stelle, mussten aber nicht eingreifen. Nachdem die technischen Probleme an der Maschine beseitigt waren, trat die Maschine kurz vor 10.00 Uhr den Flug an. Sie sollte um 12.18 Uhr ihr Ziel erreichen. (APA, 21.7.2019)