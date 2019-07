Ein besseres Abschneiden vergab der Burgenländer in Royal Portrush am Samstag

Bernd Wiesberger spielte ein solides Turnier. Foto: REUTERS/Jason Cairnduff

Portrush – Bernd Wiesberger hat die British Open mit 285 Schlägen und damit 1 über Par beendet. In Royal Portrush spielte er am Sonntag eine 70er- und damit ausgeglichene Abschlussrunde mit einem Birdie. Es wird vermutlich eine Platzierung außerhalb der Top 40 werden. Ein besseres Abschneiden vergab der Burgenländer am Samstag mit einer 74. (APA; 21.7.2019)