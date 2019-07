ÖFB-Klubs erfahren am Montag ihre Gegner in der Qualifikation zur Champions bzw. Europa League – es sind namhafte Vereine dabei

Wien – Fünf ÖFB-Vereine haben sich in der vergangenen Bundesliga-Saison für eine Teilnahme an den europäischen Bewerben qualifiziert. Der LASK, die Austria und Sturm Graz (Aufstieg gegen FK Haugesund vorausgesetzt) bekommen am Montag in Nyon ihre Gegner in der Champions bzw. Europa League zugelost.

Red Bull Salzburg



Wo?

Gruppenphase der Champions League

Mögliche Gegner? (Auslosung am 29. August)

Aus Topf 1:

Liverpool (ENG)

Chelsea (ENG)

Barcelona (ESP)

Manchester City (ENG)

Juventus Turin (ITA)

Bayern München (GER)

Paris St. Germain (FRA)

Zenit St. Petersburg (RUS)

Aus Topf 2:

Real Madrid (ESP)

Atletico Madrid (ESP)

Borusia Dortmund (GER)

SSC Neapel (ITA)

Schachtar Donezk (UKR)

Totteham Hotspur (ENG)

Benfica Lissabon (POR)

Olympique Lyon (FRA)

oder ein Gegner aus der Qualifikation

Aus Topf 4:

Lokomotive Moskau (RUS)

KRC Genk (BEL)

Galatasaray Istanbul (TUR)

RB Leipzig (GER)

Atalanta Bergamo (ITA)

OSC Lille (FRA)

oder ein Gegner aus der Qualifikation

Wann?

Auftakt am 17. oder 18. September

LASK

Wo?

3. Qualifikationsrunde zur Champions League. Bei Aufstieg wäre für den Einzug in die Gruppenphase noch eine weitere Runde zu überstehen. Bei Ausscheiden in einer der beiden Runden wird in die Gruppenphase der Europa League gewechselt.

Mögliche Gegner? (Auslosung am 22. Juli um 12 Uhr)

Porto (POR)

Dynamo Kyiv (UKR)

Basel (SUI) / PSV Eindhoven (NED)

Olympiacos (GRE) / Viktoria Plzeň (CZE)

Wann?

6./7. August bzw. 13. August

Wolfsberger AC

Wo?

Gruppenphase Europa League

Mögliche Gegner? (Auslosung am 30. August)

Aus Topf 1:

FC Sevilla (ESP)

FC Arsenal (ENG)

AS Roma (ITA)

Manchester United (ENG)

Besiktas Istanbul (TUR)

Sporting Lissabon (POR)

ZSKA Moskau (RUS)

VfL Wolfsburg (GER)

Lazio Rom (ITA)

Borussia Mönchengladbach (GER)

oder ein Gegner aus der Qualifikation

Wolfsberg kann theoretisch noch in Topf 2, 3 oder 4 rutschen.

Wann?

Auftakt am 19. September



Austria Wien

Wo?

3. Qualifikationsrunde Europa League. Bei Aufstieg wäre für den Einzug in die Europa-League-Gruppenphase noch eine weitere Runde zu überstehen.



Mögliche Gegner? (Auslosung am 22. Juli um 14 Uhr)

Hapoel Beer-Sheva FC (ISR) / FC Kairat Almaty (KAZ)

Feyenoord (NED)

Shamrock Rovers FC (IRL) / Apollon Limassol FC (CYP)

Torino FC (ITA) / Debreceni VSC (HUN)

FC Viktoria Plzeň (CZE) / Olympiacos FC (GRE)

Wann?

8. bzw. 15 August

Sturm Graz

Wo?

2. Qualifikationsrunde Europa League gegen den FC Haugesund. Bei Aufstieg wären für den Einzug in die Europa-League-Gruppenphase noch zwei weitere Runden zu überstehen.

Mögliche Gegner in der dritten Runde? (Auslosung am 22. Juli um 14 Uhr)

PSV Eindhoven (NED) / FC Basel 1893 (SUI)

Connah's Quay Nomads FC (WAL) / FK Partizan (SRB)

FC Flora Tallinn (EST) / Eintracht Frankfurt (GER)

HNK Rijeka (CRO)

AS Jeunesse Esch (LUX) / Vitória SC (POR)

Wann?

2. Runde am 25. Juli bzw. 1. August

3. Runde am 8. bzw. 15 August