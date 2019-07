Franzose nur noch 1:35 Minuten vor Geraint Thomas – Tagessieg an Yates – Pinot als Tageszweiter in Pyrenäen erneut stark – Österreicher zurück

Julian Alaphilippe hält das Gelbe Trikot. Foto: APA/AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Foix – Die Spitze der Tour de France hat sich am Sonntag auf der letzten Pyrenäen-Etappe zusammengeschoben. Der Franzose Julian Alaphilippe verteidigte das Gelbe Trikot erfolgreich, liegt nach der 15. Etappe aber nur noch 1:35 Minuten vor Vorjahressieger Geraint Thomas. Den Tagessieg nach 185 km von Limoux nach Foix Prat d'Albis holte sich dessen britischer Landsmann Simon Yates.

Ein Gewinner war aber auch Thibaut Pinot, der schon am Vortag auf dem Col du Tourmalet triumphiert hatte. Der Franzose attackierte am Schlussanstieg aus der Gruppe der Favoriten und machte Zeit gut. Als Gesamtvierter liegt er nun 1:50 Minuten hinter Landsmann Alaphilippe.

Die Österreicher Patrick Konrad und Gregor Mühlberger hatten mit der Entscheidung nichts zu tun. Ihr deutscher Bora-Teamkollege Emanuel Buchmann ist mit 2:14 Minuten Rückstand Gesamtvierter. Am Montag folgt der zweite und letzte Ruhetag der 106. Tour-Auflage, bevor in der zweiten Wochenhälfte die entscheidenden Etappen in den Alpen anstehen. (APA; 21.7.2019)

15. Etappe (Limoux – Foix Prat d'Albis/185 km mit Bergankunft):

1. Simon Yates (GBR) Mitchelton-Scott 4:47:04 Std.

2. Thibaut Pinot (FRA) Groupama-FDJ +33 Sek.

3. Mikel Landa (ESP) Movistar, gl. Zeit

4. Emanuel Buchmann (GER) Bora +51

5. Egan Bernal (COL) Ineos, gl. Zeit

6. Lennard Kämna (GER) Sunweb +1:03 Min.

7. Geraint Thomas (GBR) Ineos 1:22

8. Steven Kruijswijk (NED) Jumbo

9. Alejandro Valverde (ESP) Movistar, beide gl. Zeit

10. Richie Porte (AUS) Trek 1:30

11. Julian Alaphilippe (FRA) Deceuninck-Quick Step 1:49

36. Gregor Mühlberger (AUT) Bora +11:42 Min.

93. Patrick Konrad (AUT) Bora 26:48

127. Marco Haller (AUT) Katjuscha 30:30

151. Lukas Pöstlberger (AUT) Bora, gl. Zeit

Gesamtwertung:

1. Julian Alaphilippe (FRA) Deceuninck-Quick Step 61:00:22 Std.

2. Geraint Thomas (GBR) Ineos +1:35 Min.

3. Steven Kruijswijk (NED) Jumbo +1:47

4. Thibaut Pinot (FRA) Groupama-FDJ 1:50

5. Egan Bernal (COL) Ineos 2:02

6. Emanuel Buchmann (GER) Bora 2:14

7. Mikel Landa (ESP) Movistar 4:54

8. Alejandro Valverde (ESP) Movistar 5:00

9. Jakob Fuglsang (DEN) Astana 5:27

10. Rigoberto Uran (COL) EF Education First 5:33

29. Patrick Konrad (AUT) Bora + 42:12 Min.

34. Gregor Mühlberger (AUT) Bora 52:57

137. Lukas Pöstlberger (AUT) Bora +2:37:24 Std.

160. Marco Haller (AUT) Katjuscha 2:50:55