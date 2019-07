Foto: nina wesemann

19.40 REISEN

Griechenland: Von den Gipfeln bis ans Meer (1/5) Die Reise führt zu kleinen Bergdörfern, dort besucht das Kamerateam einen Dachdecker, der mit dem für die Region so typischen Naturstein eine Kirche deckt, eine alte Frau, die für ihre Blätterteigpastete frische Kräuter in der Wildnis sammelt, sie erkundet das in einer Felswand errichtete Kloster von Kipina, erforscht einen unterirdischen Fluss. Bis 20.15, Arte

20.15 ADEL

Themenmontag: Glamour, Gold und die Liebe – Europas Königshäuser im Vergleich Royal sind sie alle, trotzdem gibt es Unterschiede bei Europas Königshäusern. Macht, Reichtum und Ansehen sind nicht gleichmäßig verteilt. Politisch spielen die Königsfamilien in Zeiten der Demokratie keine große Rolle. Aber als Markenbotschafter haben sie Bedeutung. Ab 21.05 Uhr folgt die Doku Vorbild Adel? – Das Leben der Aristokraten, ab 21.55 Uhr geht es um das Fürstenhaus von Thurn und Taxis, danach um die Habsburger. Bis 23.35, ORF 3

20.15 RÜHRIG

Plötzlich Papa (Demain tout commence, F 2017, Hugo Gélin) Partylöwe Samuel genießt sein Leben an der Côte d’Azur, er lässt nichts anbrennen. Doch dann taucht mit Kristin ein längst vergessener One-Night-Stand bei ihm auf, drückt ihm sein drei Monate altes Baby in die Hand. Kristin verschwindet, er steht mit dem Baby da. Charmante Inszenierung eines Stoffes, der schnell ins Kitschige kippen kann. Hier nicht, auch dank Papa Omar Sy und der entzückenden Gloria Colston. Bis 22.05, ARD

TobisFilmclub

21.00 MAGAZIN

Thema Diese Woche geht es unter anderem um die Rückkehr des Wolfes nach Österreich und das 100. Jubiläum der Wiener Gemeindebauten. Bis 22.00, ORF 2

22.25 MAGAZIN

Kulturmontag mit diesen Themen: Weg mit dem Weihrauch: die Neuen beim Jedermann. / Leid und Herrlichkeit: Pedro Almodòvars neuer semiautobiografischer Film. / Die neue Lust auf Kunst und Luxus – vorwärts in den Vollkapitalismus. Um 23.15 Uhr folgt die Dokumentation Zimmer frei – Übernachten in besonderer Architektur. Bis 0.00, ORF 2

22.35 REPORTAGE

Klimafluch und Klimaflucht Immer mehr Menschen werden vor dem Klimawandel flüchten. Zum Beispiel weil der Meeresspiegel ansteigt. Auf den 17.000 Inseln des Staates Indonesien sind heute schon Tausende von Menschen unterwegs, weil ihre an den Küsten gelegenen Wohnorte im ansteigenden Wasser verschwinden. Ein Film von Thomas Aders.

Bis 23.20, ZDF

23.45 DOKUMENTATION

Kinder Die S-Bahn rauscht durch Berlin und durch das Leben von Emine, Marie, Christian und Arthur. Ihre Wege werden sich wahrscheinlich niemals kreuzen, doch es gibt eine Gemeinsamkeit: Sie sind Großstadtkinder. Ein Jahr lang hat die Filmemacherin Nina Wesemann ihren Alltag dokumentiert. Bis 1.00, Arte

Foto: nina wesemann