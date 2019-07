In UK und den USA wollen Kids YouTuber werden. Im Bild: PewDiePie. Foto: PewDiePie

Was ist eigentlich der Traumberuf von Teens aus den USA, Großbritannien und China? Eine Umfrage zeigt ziemliche Unterschiede zwischen den Ländern im Westen und dem Reich der Mitte auf. 3.000 Kinder zwischen 9 und 12 konnten fünf Berufe auswählen, die sie am meisten interessierten und sowohl in Großbritannien als auch in den USA gaben die meisten Teens an, dass sie YouTuber werden wollen.

Foto: Harris Poll

Chinesische Kids wollen ins All

Ein ganz anderes Bild ergibt sich hingegen in China. Dort gaben die meisten Teens an, dass sie lieber Astronaut werden wollen. Einigkeit herrscht zumeist beim zweitgenannten Job, nämlich Lehrer. In UK und den USA ist an dritter Stelle Profisportler zu finden und auf dem vierten Platz Musiker. In China ist dies umgekehrt. Nur elf Prozent der Teens in den USA und Großbritannien wollen Astronauten werden, 18 Prozent in China wollen hingegen YouTuber werden. (red, 21.7.2019)