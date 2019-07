ÖVP gerät nach Datenvernichtung im Kanzleramt unter Druck.

Kommentar: Die Volkspartei schreddert die Sauberkeit.

[International] Britisches Schlamassel im Persischen Golf.

Selenskyjs "Diener des Volkes" stärkste Kraft bei Wahl in der Ukraine.

[Wirtschaft] Die Milliardenkosten der Zeitenwende für die Deutsche Bank.

[Kultur] Jedermann in Salzburg: Des Widerspenstigen Zähmung.

[Sport] EU-Mikroplastikverbot gefährdet in Österreich 259 Kunstrasenplätze.

Pro & Kontra: E-Mails im Urlaub checken.

[Wissen oder schätzen] Wie hat sich die Betreuungsquote der 0- bis 2-jährigen Kinder seit 2005 entwickelt? Zeichne deine Einschätzung in die jeweiligen Grafiken ein, und vergleiche sie mit den erhobenen Daten.

[Gewinnspiel] DER STANDARD und die Kunsthalle Krems verlosen 10 x Tages-Eintrittstickets zu den Ausstellungen "Ticket to the moon" und "Wettlauf zum Mond" samt Stofftaschen & Goodies. Jetzt mitmachen!

[Jobs] Bist du jemand, der auch gerne mal unkonventionelle Lösungswege einschlägt? Es geht um deine Einstellung! Jetzt finden!

[Wetter] Es wird meist sonnig bei 17 bis 30 Grad.

[Zum Tag] Bei zwei Anschlägen in Norwegen am 22. 7. 2011 starben 77 Menschen, Dutzende wurden verletzt. Im Regierungsviertel in Oslo ereignete sich ein Bombenanschlag, auf der Insel Utøya ein Attentat in einem Feriencamp der norwegischen Jungsozialisten (AUF). Der Attentäter war der Norweger Anders Behring Breivik.