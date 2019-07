So dürfte das iPhone 11 aussehen. Basis für diese Information sind geleakte CAD-Dateien. Foto: 9to5Mac

Kaum ein anderes Unternehmen setzt dermaßen auf Geheimhaltung wie Apple. Und dieses strikte Regiment betrifft nicht nur eigene Mitarbeiter, der iPhone-Hersteller betreibt sogar ein eigenes Sicherheits-Team, das dafür sorgen soll, dass aus den Fabriken der Hardwarepartner keine Details nach außen dringen. Interessanterweise scheint Apple dabei seine Aktivitäten derzeit allerdings zu reduzieren – was nicht zuletzt mit einem neuen Fokus zu tun hat.



Trend

Viele Leaks der vergangenen Jahre basieren auf CAD-Dateien und schematischen Zeichnungen. Der Diebstahl von echten Komponenten geht nach einem aktuellen Bericht von 9to5Mac hingegen zurück. Der Grund dafür ist leicht erklärt: Solche Dateien sind relativ einfach zu kopieren, während das Risiko des Entdecktwerdens im Vergleich zum Heraussschmuggeln von Hardwarebestandteilen vergleichsweise gering ist.

Gleichzeitig lassen solche Dateien exakte Rückschlüsse auf Abmessungen und sonstige Details eines Smartphones zu. Auf Leaks spezialisierte Seiten erstellen daraus dann 3D-Renderings, die üblicherweise dem realen Gerät bereits recht nahe kommen, wenn man einmal von Details zu Material oder Farbgebung absieht. So kursieren etwa auch von der kommenden iPhone-Generation bereits auf CAD-Dateien basierende Leaks.

Mithilfe von CAD-Dateien lassen sich aus realistisch aussehende Modelle erstellen. 9to5Mac

Einträgliches Geschäft

Die Verlockung, sich über die Weitergabe von solchen Details, etwas dazu zu verdienen, ist für die Fabriksmitarbeiter natürlich sehr groß. Laut dem Bericht werden am Schwarzmarkt Preise in der Höhe eines mehrfachen Monatsgehalts in solchen Fabriken bezahlt. Gleichzeitig ist so ein Foto der entsprechenden Dateien recht flott gemacht und weiterverbreitet.

Diese Realität hat offenbar dazu geführt, dass Apple mittlerweile sein nach dem Leaks des iPhone 5C eingeführtes "New Product Security" Team verkleinert, und einige von dessen Aufgaben an die Hardwarepartner weitergegeben hat. Apples eigene Sicherheitstruppe selbst konzentriert sich hingegen immer stärker auf die Leaks solcher Dateien. (red, 22.7.2019)