Dieses Werbeplakat bringt viele Italiener auf die Palme. Foto: Twitter

Rom/Oak Brook – Das Werbeplakat mit dem Slogan "Für echte Mampfiosi" der Fastfood-Kette McDonald ´s ärgert den italienischen Innenminister Matteo Salvini. "Alle Italiener sind Mafiosi? Wie traurig ...", kritisierte der Innenminister und Lega-Chef die Werbekampagne für einen neuen Hamburger, die in Österreich geschaltet wird.

Bei seinem Protest per Twitter verwechselte Salvini versehentlich Deutschland mit Österreich. Das Werbeplakat ist nämlich nicht in Deutschland erschienen, wie der italienische Innenminister per Twitter geschrieben hatte, sondern in Österreich. "Mit unserem Kampf gegen die Mafia haben wir zu Stolz und Würde zurückgefunden. Es gibt kein Zurück", twitterte Salvini.

Schon seit Tagen häufen sich Proteste in Italien wegen der Werbekampagne von McDonald´s. In Österreich lebende Italiener hätten bereits bei der Fastfood-Kette vehement protestiert, berichteten italienische Medien. Nicht nur das Plakat, sondern auch eine McDonald's-App sorgte für Aufruhr. In der Nachricht, die an Kunden versandt wurde, stand der Satz mit "Hey Mafioso, try our new Bacon della Casa now! Bella Italia" auf Englisch übersetzt. Der Ausdruck "Mampfioso" wurde versehentlich als "Mafioso" übersetzt. (red, APA, 22.7.2019)