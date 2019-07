Das Objekt der Begierde. Foto: APA/AFP/GABRIEL BOUYS

Nyon – Der österreichische Fußballvizemeister LASK trifft in der dritten Qualifikationsrunde zur Champions League auf den FC Basel oder PSV Eindhoven. Das ergab am Montag die Auslosung am Uefa-Sitz in Nyon.

Bei einem Aufstieg wäre für den Einzug in die Gruppenphase noch eine weitere Runde zu überstehen. Bei einem Ausscheiden in einer der beiden Runden wechseln die Linzer in die Gruppenphase der Europa League.

Das erste Match bestreitet der LASK am 6. oder 7. August auswärts, das Rückspiel findet dann am 13. August auf der Linzer Gugl statt. (red, 22.7.2019)

Dritte Qualifikationsrunde der Fußball-Champions-League

Meister-Weg:

CFR Cluj/Maccabi Tel Aviv – Celtic Glasgow/Nomme Kalju Tallinn

Sutjeska Niksic (MNE)/APOEL Nikosia – Dundalk FC (IRL)/Karabach Agdam (AZE)

PAOK Saloniki – Ajax Amsterdam

Saburtalo Tiflis/Dinamo Zagreb – Ferencvaros Budapest/FC Valletta

Roter Stern Belgrad/HJK Helsinki – The New Saints (WAL)/FC Kopenhagen

NK Maribor/AIK Stockholm – BATE Borisow/Rosenborg Trondheim

Liga-Weg: