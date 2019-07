Nächstes Jahr wieder im Einsatz: Sir Patrick Stewart als Picard. Screenshot: YouTube

San Diego – Star-Trek-Fans können sich nächstes Jahr über ein Wiedersehen mit vielen bekannten Gesichtern freuen. Bei der neuen Serie "Star Trek: Picard" werden unter anderem die Schauspieler Brent Spiner (70) als Android Data und Jeri Ryan (51) als blonde Borg-Drohne Seven of Nine mitwirken. Das verrät ein neuer Zwei-Minuten-Trailer, den CBS am Wochenende bei der Comic Con in San Diego vorstellte.

Im Mittelpunkt steht freilich Sir Patrick Stewart (79), der von 1987 bis 1994 in der TV-Serie "Star Trek: Das nächste Jahrhundert" den Kapitän des Raumschiffs USS Enterprise-D, Jean-Luc Picard, darstellte. In "Star Trek: Picard" muss sich der Weltraumkommandant im Ruhestand eine neue Crew zusammenstellen.

Die Serie läuft 2020 in den USA bei CBS an. Am Montag war der Trailer in mehreren veröffentlichten Fassungen schon millionenfach im Netz angeklickt worden. (APA/dpa, 22.7.2019)