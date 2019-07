Sightseeing, durch die Straßen schlendern und die Atmosphäre der Stadt aufsaugen, in der man urlaubt, was gibt es Schöneres? Und nach all dem wird man meist sehr hungrig. Aber wohin soll man gehen? Das kleine Lokal, an dem man vorbeigekommen ist, hat ganz nett ausgesehen, aber wie wird das Essen dort sein? Oder setzt man sich in das Restaurant neben der berühmten Kirche? Entweder man plant gut, schaut sich schon vorab Restaurantkritiken im Internet an – oder man versucht es auf gut Glück und lässt sich überraschen.

Ob diese Pizzeria schon einmal bessere Zeiten erlebt hat, ist fraglich. Würden Sie hineingehen? Foto: https://www.istockphoto.com/at/portfolio/lenta

Tote Fische und klebriger Boden

Und dabei kann so einiges schiefgehen: keine frischen Zutaten, lieblos gekocht und unhygienisch. Oft orientiert man sich bei der Lokalwahl daran, ob das Restaurant Besucher hat, und wenn ja, ob es Einheimische sind, die dort essen – denn die müssen es ja wissen, so der landläufige Gedanke. Riecht die Gastwirtschaft beim Betreten gleich nach altem Fett oder Fisch, obwohl keiner serviert wird, sollte man die Flucht ergreifen. Es gibt so einige Hinweise, die auf eher schlechte Restaurants hinweisen, wie diese Twitter-User berichten:

Aber auch Restaurants an touristischen Hotspots punkten oft nur wegen ihrer Lage und nicht wegen des kulinarischen Angebots. Wird man aufdringlich schon vor dem Lokal hineingebeten, lassen viele Urlauber diese Chance gern vorübergehen. Bietet die Karte obendrein noch alles von Currys über Pizza bis zum Schnitzel, begnügen sich viele mit einem Getränk und suchen dann das Weite.

Wie gehen Sie die Restaurantsuche an?

Welche Kriterien sprechen bei Ihnen für ein schlechtes beziehungsweise gutes Lokal? Achten Sie auf Internetbewertungen eines Lokals, oder entscheiden Sie nach dem Aussehen des Lokals, ob Sie dort essen? Was ist Ihnen schon alles bei der Restaurantsuche und -wahl passiert? (wohl, 26.7.2019)