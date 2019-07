In dieser Galerie: 2 Bilder Neos-Generalsekretär Nikola Donig findet: "Wenn sich schon jemand exponiert und wahlkämpft, dann soll er auch in das Hohe Haus einziehen." Foto: apa / neubauer Ob das für "Kurier"-Herausgeber Helmut Brandstätter gilt, wird sich erst am Mittwoch zeigen. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Wien – Die Neos beraten am Mittwoch im erweiterten Parteivorstand darüber, ob sie "Kurier"-Herausgeber Helmut Brandstätter einen sicheren Listenplatz für die Nationalratswahl geben wollen.

Wie berichtet ist der 64-Jährige, der am selben Tag sein Buch "Kurz & Kickl – Ihr Spiel mit Macht und Angst" vorstellt, seit Wochen für eine derartige Wildcard im Spiel. Anfangs wurde ein Seitenwechsel noch dementiert, mittlerweile nicht mehr. Allerdings müsste auch noch die pinke Parteibasis zustimmen. Für Samstag wurde daher eine Mitgliederversammlung einberufen. Brandstätter twittert in der Zwischenzeit über das Schreddern im Kanzleramt.

TV-Auftritte im Wahlkampf?

Gespräche mit Brandstätter wurden schon seit längerem geführt, heißt es bei den Pinken, konkret sei es erst zuletzt geworden. Nicht ausgeschlossen wird auch, dass Brandstätter im Wahlkampf den ein oder anderen TV-Auftritt bekommt – so wie Irmgard Griss vor der letzten Wahl.

Aber wie gesagt: Offiziell ist noch nichts, Brandstätter will sich erst am Mittwoch äußern. Im "Kurier" sorgt das für Unmut. Aus der Redaktion heißt es, man erwarte, dass er seine Herausgeber-Funktion zurücklege. Er selbst ließ das in einem "Trend"-Interview offen und verwies auf Beispiele aus dem deutschsprachigen Ausland, "wo führende Publizisten auch Politiker waren, wenn ich an Gerd Bucerius (Zeit- und Stern-Verleger, Anm.) oder Rudolf Augstein (Spiegel-Gründer, Anm.) denke".

Vertrag läuft noch ein Jahr

Als "Kurier"-Herausgeber hat Brandstätter noch ein Jahr Vertrag, Chefredakteur ist er seit Oktober 2018 nicht mehr, was er unter anderem auf politische Interventionen zurückführte. Eigentümer Raiffeisen ist, so heißt es, schon länger an einer einvernehmlichen Auflösung interessiert. Allgemein erwartet wird nun, dass der – dem Vernehmen nach sehr gut dotierte – Vertrag voll ausbezahlt wird. Aber auch "Kurier"-Aufsichtsratschef Erwin Hameseder möchte sich erst äußern, wenn die Kandidatur fix ist. (go, 22.7.2019)