"Bitte spring nicht in die Regenlacke, du hast keine Gummistiefel an!" – und schwupp, schon steht der Nachwuchs bis zu den Knöcheln im Nass. Ja, es macht Spaß, und dafür haben Eltern auch oft Verständnis. Aber eben nicht immer. Und irgendwann in der Erziehung greift man vielleicht auch zu eher ungewöhnlichen Mitteln.

Die einen versprechen Süßigkeiten, wenn das Kind das macht, was man gerne möchte, und die anderen zur "umgekehrten Psychologie". Man trickst das Kind aus. "Los, springt endlich in die Lacke rein!" Und erstaunlich oft gelingt es, dass das Kind genau das dann verweigert.

Ein Vater versucht es bei seinen Töchtern mit eher ungewöhnlichen Mitteln. Die beiden Mädchen weinen, und er macht ein Spiel daraus. Das Weinen hört recht schnell auf. Newsflare

Auf Reddit teilen Eltern und Kinder Tricks, die sie bei ihren Kindern angewendet haben oder auf die sie selber als Kind – oft recht lange – hereingefallen sind:

"Mein Sohn war sehr impulsiv und versuchte, vor mir davonzulaufen, wenn wir die Straße überquerten, anstatt meine Hand zu halten. Also fing ich an, ihm zu sagen, dass er meine Hand halten muss, damit niemand versucht, mich zu entführen. Es funktionierte. Er fühlte sich dafür verantwortlich, dass mich in der Öffentlichkeit niemand kidnappt."

"Als Kind weigerte ich mich, morgens aufzustehen. Meine Mutter sagte, wir legen meinen Vater herein, und ich solle so tun, als ob ich noch schlafe. Also hat sie mich dazu gebracht, mich anzuziehen, mich dann unter der Decke zu verstecken und so zu tun, als ob ich schlafen würde. Dann kam mein Vater, um mich zu wecken, und ich habe ihn hereingelegt, weil ich bereits angezogen war. Das hat jahrelang bei mir funktioniert, und ich habe es nie infrage gestellt. Im Nachhinein ist es ziemlich offensichtlich, dass meine Eltern wollten, dass ich mich ohne viel Aufhebens anziehe."

"Mein Vater spielte ein Spiel, um zu sehen, wer die meiste Wäsche falten konnte."

Mit welchem Trick kriegt man Kinder zum Aufräumen? Foto: https://www.istockphoto.com/at/portfolio/Mkovalevskaya

Ob es pädagogisch sinnvoll ist, sei dahingestellt. Es funktioniert oft, und manchmal wollen und können Eltern nicht alles diskutieren und erklären. Und spätestens nach ein paar Jahren klappen diese kleinen Eltern-Life-Hacks ohnehin nicht mehr. Irgendwann haben die Kleinen die Tricks durchschaut.

Greifen Sie in der Erziehung manchmal in die Trickkiste?

Worauf ist Ihr Kind immer wieder reingefallen? Und mit welchen Tricks haben Ihre Eltern gearbeitet? (wohl, 24.7.2019)