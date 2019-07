Eine ganze Reihe an Konkurrenten hat der Lebensmitteldiskonter Lidl in seiner jüngsten Kampagne auf die Schaufel genommen. So wurde Edeka mit einem ironischen Wortspiel bedacht: "Teurer wäre Edekadent." Das angesprochene Unternehmen reagiert nun, eine Woche später, mit einem Facebook-Video, in dem sich Testimonial Friedrich Liechtenstein zu Wort meldet.

Mit Kaffeetasse in der Hand und goldlackierten Fingernägeln spendet der Entertainer den "süßen Lidl-Mäuschen" als Retourkutsche vieldeutiges Lob: "Ja, ganz toll. Ich hab mir euren Film angeguckt. Er ist wirklich ultrawitzig. Alles geklaut, na? Wahnsinn, muss man erst draufkommen." Zur Wortschöpfung raunt Liechtenstein mit sonorer Stimme: "Das passt wie Arsch auf Eimer. Kompetent, edekadent. Mehr Marken, mehr Auswahl, Regionales, aber auch Sachen von überall, weniger Prahlerei, dafür Supergeil." Abschließendes Lob gibt es dann natürlich für den Edeka-Kaffee.

Die speziell für auf Social Media zugeschnittene Kampagne wurde von der Stammagentur Jung von Matt kreiert. Edeka will damit laut horizont.net nicht seine reguläre Alltagskundschaft erreichen, sondern besonders aktive Markenfans, die sich für den Schlagabtausch zwischen den Lebensmittelketten interessieren. Über 492.000 Mal wurde das Facebook-Video bis Montagnachmittag bereits aufgerufen. Liechtensteins ursprünglicher Edeka-Werbespot von 2014 bringt es mittlerweile auf Youtube auf über 20 Millionen Aufrufe. (red, 22.7.2019)