Ein Android-One. Foto: APA

Vor dem Kauf eines neuen Smartphone steht erst mal eine Grundsatzfrage an: iOS (Apple) oder Android (alle anderen)? Beide Systeme haben ähnliche Funktionen, aber andere Stärken und Schwächen: Android lässt dem Nutzer mehr Freiheiten, iOS ist dafür leichter zu bedienen. Die Achillesferse von Android sind die Updates. Wenn es etwas gibt, worüber sich Verbraucher gerne aufregen, dann sind es Updates. Oder vielmehr das Ausbleiben solcher.

Längerfristig

Eben erst wurde das Smartphone gekauft, schon gibt es keine Softwareaktualisierung mehr, obwohl es sich um ein aktuelles Modell handelt. Es gibt aber auch Handys, die zuverlässig mit Updates versorgt werden. Wolfgang Korne vom Onlineportal teltarif.de sagt: "Wer sich beispielsweise für ein Handy mit Android One entscheidet, bekommt ein Smartphone, das längerfristig mit dem neuesten Betriebssystem versorgt wird."

Pixel von Google

Android-One ist ein Label für Smartphones, bei dem sich die Gerätehersteller dazu verpflichten, das Betriebssystem Android in unveränderter Form zu übernehmen. Der technische Standard für die Software stammt von Google. Zudem liefert das amerikanische Unternehmen den Support. Ursprünglich als günstige Geräte für den Mobilfunkmarkt in Schwellenländern gedacht, setzen sich Handys mit Android One auch in Europa immer mehr durch. Denn auch wenn sich bei Android-Fans insbesondere die Google-eigenen Pixel-Produkte größter Beliebtheit erfreuen, weil diese Smartphones regelmäßig mit schnellen Updates versorgt werden, will und kann sich nicht jeder ein Google Pixel leisten.

Korne nennt eine günstigere Alternative, die in der Regel ebenfalls immer auf dem neuesten Stand ist: "Nutzer, die nicht über 400 Euro für ein Smartphone ausgeben wollen, aber dennoch längerfristig Softwareaktualisierungen erhalten möchten, sollten sich nach einem Android-One-Handy umschauen. Diese Geräte gibt es bereits für unter 200 Euro."

Updates über Jahre

Allerdings muss Interessenten bewusst sein, dass es auf dem europäischen Markt derzeit noch eine beschränkte Auswahl an Smartphone-Modellen gibt. Ist aber ein Handy gefunden, ist der Kauf mit einer Update-Garantie verbunden. "Google verspricht bei Smartphones mit Android One zwei Jahre Software-Updates und Sicherheitsupdates werden sogar mindestens drei Jahre jeden Monat ausgeliefert", so Korne. Damit werden vor allem Nutzer angesprochen, denen der Sicherheitsaspekt besonders wichtig ist. Android-One-Smartphones eignen sich deshalb auch gut für den Einsatz im Business-Bereich.

Ein weiterer Vorteil neben dem günstigen Preis ist die Akkulaufzeit. Ein intelligenter Stromsparmodus soll bei Smartphones, die mit Android One ausgeliefert werden, für lange Laufzeiten sorgen.

Apple garaniert fünf Jahre Updates. (red, 22.7. 2019)