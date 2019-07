Er muss am Dienstag nicht ins Wiener Straflandesgericht: Der Erstangeklagte im Buwog-Prozess und Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser.

Wien – Für die letzte Woche vor der Sommerpause waren im Buwog-Prozess eigentlich noch drei Verhandlungstage angesetzt. Der Termin am Dienstag wird jedoch ausfallen. Ein Schöffe sei verhindert, hieß es am Montag aus dem Wiener Straflandesgericht. Bereits in der vergangenen Woche musste ein Termin abgesagt werden, da die Ersatzrichterin erkrankt war. Sie muss aber bei allen Verhandlungsterminen dabei sein.

Eigentlich sind diese Woche drei Verhandlungstage im Wiener Straflandesgericht angesetzt gewesen, Dienstag bis Donnerstag. Dafür wurden wieder Zeugen geladen, die Auskunft über die Vorgänge bei der angeklagten Privatisierung der Bundeswohnungen geben sollen. (red, APA, 22.7.2019)