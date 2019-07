Mit ihren Freundinnen zieht Emine (Mi.) durch die Straßen und die Kaufhäuser Neuköllns, gemeinsam klopfen sie Sprüche, so als ob ihnen die Welt oder immerhin der Kiez gehören würde. Foto: Nina Wesemann

20.15 DOKUMENTATION

Lustvolle Befreiung Die zweiteilige Doku zeichnet die Geschichte der sexuellen Revolution nach, die begann, als der Zweite Weltkrieg zu Ende war: Von 1948 bis 1968 gab es die unterschiedlichsten Bewegungen, die aus der Sexualität ein Politikum machten und zum historischen Wandel der öffentlichen Sexualmoral beitrugen. Freie Liebe, Offenheit, Selbstbestimmung prägten die Jahre nach 1968. Bis 22.05, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Lungau – Wildnis im Herzen der Tauern Eingekesselt von den Hohen und Niederen Tauern sowie den Gurktaler Alpen, ist der Lungau heute noch schwer zugänglich. Dafür ist die Natur umso vielfältiger: Bergseen, Moore und artenreiche Almwiesen charakterisieren das Gebiet, dessen Fauna und Flora lange Winter und kurze, aber intensive Sommer kennt. Bergmolche und Alpensalamander haben sich diesem Leben im Extrem über Zigtausende von Generationen angepasst. Bis 21.05, ORF 2

20.15 DRAMA

127 Hours (GB/USA 2010, Danny Boyle) In einer Felsspalte eingequetscht, harrt Aron Ralston (James Franco) fünf Tage lang in einem Canyon in Utah aus. Dann reicht es ihm, und er legt am eigenen Arm Hand an. Danny Boyle (Slumdog Millionaire) und Schauspieler James Franco machen aus der wahren Begebenheit ein hyperventilierendes Actiondrama, nominiert für sechs Oscars. Bis 22.15, Tele 5

20.15 REPORTAGE

Alltagsgeschichten Der ORF wiederholt heute vier Alltagsgeschichten von der im März verstorbenen Elizabeth T. Spira. Den Anfang macht Schauplatz Kaisermühlen, ab 21.05 folgt In der Großfeldsiedlung, um 21.55 Am Brunnenmarkt und ab 22.35 die Folge Am Bahnhof. Bis 23.25, ORF 3

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Waldsassen – Das Märchen vom Kloster Vor 20 Jahren drohte dem bayerischen Kloster Waldsassen der Verfall. Nur noch wenige ältere Nonnen lebten in der baufälligen Abtei – bis 1994 Laetitia Fech zur weltweit jüngsten Äbtissin im Zisterzienserorden gewählt wurde. Seitdem kämpft sie mit Kraft und Leidenschaft für den Erhalt des Klosters in der Oberpfalz, das auch dem Verein Klösterreich angehört. Bis 23.20, ORF 2

22.45 PORTRÄT

RBG – Ein Leben für die Gerechtigkeit Sehenswerter Film über die Richterin Ruth Bader Ginsburg, die seit 1993 am Obersten Gerichtshof der USA wirkt. Der Film von Betsy West und Julie Cohen wurde mit zwei Oscars ausgezeichnet. Bis 0.20, ZDF

22.45 KOMÖDIE

Das Leben ist ein Fest (Le sens de la fête,

F 2018, Olivier Nakache, Éric Toledano) Hochzeitsplaner Max (Jean-Pierre Bacri) hat schon viel erlebt. Jetzt soll er eine Traumhochzeit mit 200 Gästen in einem Schloss vor Paris ausrichten. Dabei geht so ungefähr alles schief, was man sich nur vorstellen kann. Feine Situationskomik, trockene Pointen. Bis 0.30, ORF 2