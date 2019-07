Russmedia International stockte den Anteil am Unternehmen auf knapp 25 Prozent auf

Die im "Brutkasten" betreuten Küken sind keine Vogerln, sondern Start-ups. Foto: APA/dpa/Peter Steffen

Bregenz (APA) – Die in Wien ansässige Start-up- und Innovationsplattform Brutkasten hat im Zuge einer Finanzierungsrunde ihr Kapital um 1,25 Millionen Euro aufgestockt. Die Russmedia International AG – die Digitalholding des Vorarlberger Medienunternehmens Russmedia – hat dabei ihren Anteil am Unternehmen auf knapp 25 Prozent erhöht. Weitere Investoren konnten an Bord geholt werden, hieß es.

Das zusätzliche Geld soll vor allem für Wachstum und Skalierung eingesetzt werden, informierte Brutkasten-Geschäftsführer Dejan Jovicevic. Als neue namhafte Investoren nannte er Runtastic-Mitgründer Florian Gschwandtner und MySugr-Mitgründer Frank Westermann mit ihren Beteiligungsgesellschaften, aber auch Magenta Telekom-CEO Andreas Bierwirth, der privat in den Brutkasten investiert. Ebenfalls zu den neuen Investoren gehört das Wiener Fintech-Unternehmen Bitpanda. (APA, 22.7.2019)