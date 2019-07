Die Chiphersteller haben mit hohem Preisdruck zu kämpfen. Foto: APA

Die Chip-Industrie steht nach Schätzungen des Beratungshauses Gartner weltweit vor dem schlechtesten Jahr seit 2009. Das US-Unternehmen erwartet, dass der Umsatz mit Halbleitern in diesem Jahr um 9,6 Prozent auf 429 Mrd. Dollar (382,2 Mrd. Euro) schrumpfen wird, wie Gartner am Montag in Stamford im US-Bundesstaat Connecticut mitteilte.

Hoher Preisdruck

Preisdruck bei Speicherchips, der Handelsstreit der USA mit China und Bremsspuren beim Absatz von Smartphones, PCs und Servern führen voraussichtlich zum schwächsten Wachstum des Marktes seit zehn Jahren, erklärte Gartner-Analyst Ben Lee. Vor drei Monaten hatte Gartner noch mit einem Umsatzminus von 3,4 Prozent gerechnet.

"Produktmanager im Halbleitermarkt sollten ihre Produktions- und Investitionspläne überdenken, um sich vor diesem schwächeren Markt zu schützen", mahnte Lee. (APA, 22.07.2019)