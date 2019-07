In dieser Galerie: 2 Bilder Die iranischen Revolutionsgarden veröffentlichten am Montag dieses Bild des aufgebrachten Tankers. Foto: AP/Morteza Akhoondi/Tasnim News Agency Die HMS Montrose ist derzeit das einzige britische Kriegsschiff im Golf von Oman Foto: APA/AFP/MOD

London – Großbritannien will eine europäische Schutzmission für die Schifffahrt im Persischen Golf. Das sagte der Außenminister Jeremy Hunt am Montag nach einer Dringlichkeitssitzung des Krisenkabinetts in London. Man habe in den vergangenen 48 Stunden "konstruktive Diskussionen" mit mehreren Staaten geführt, erklärte Hunt.

In Zukunft sollen unter britischer Fahne fahrende Handelsschiffe der Regierung zuvor mitteilen, wenn sie die Straße von Hormus durchfahren wollen. Da die Royal Navy nicht über genug Ressourcen verfügt, um alle Schiffe zu begleiten, könnten mehrere zu Konvois zusammengefasst werden.

Die geplante Mission sei jedoch "kein Teil der Politik des Drucks der USA auf den Iran", sagte er. "Wir suchen keine Konfrontation mit dem Iran."

Briten brachten iranischen Tanker auf

Die Beschlagnahme der "Stena Impero" durch ein Kommando der Revolutionsgarden war am Freitag wenige Stunden nach einer Entscheidung des Obersten Gerichts von Gibraltar erfolgt, die Festsetzung des iranischen Tankers "Grace 1" um 30 Tage zu verlängern.

Die britischen Behörden hatten den Tanker am 4. Juli im Mittelmeer unter dem Verdacht festgesetzt, dass er unter Verstoß gegen EU-Sanktionen Öl nach Syrien bringen wollte. Der Iran bestreitet dies und sieht das britische Vorgehen als illegal an.(red, APA, AFP, 22.7.2019)