Greylinger ist in der Obersteiermark eine Legende. Dazu später. Denn heute ging es nicht um ihn, sondern um dreieinhalb Bewerbe, die sein Verein, das "Fun Sports Tri Team" zum zehnten Mal im und um den "Uraniteich" in der 1998 gegründeten Naturparkregion (und zum 26. Mal in der Vereinsgeschichte) ausrichtete: Ein Kinder-Aquathlon, also Schwimmen und Laufen (entweder über 50 und 600 Meter oder 170 und 1200 Meter), ein Hobby-Triathlon (0,2 km im Wasser, 11 km am Rad und 3 Laufen) und ein Triathlon über die Olympiadistanz ("OD") – also 1.500 Meter Schwimmen, 40 am Rad und dann noch zehn Kilometer laufen. Die OD konnte man auch als Staffel absolvieren.