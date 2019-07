Im Alter von 81 Jahren ist Art Neville gestorben. Unter anderem gründete er die zentralen Funk-Bands The Meters und den Familienbetrieb The Neville Brothers

Art Neville ist nach langer schwerer Krankheit gestorben. Hier bei einem seiner letzten öffentlichen Auftritte 2008. Foto: APA

Art Neville, der Mitbegründer der zentralen New-Orleans-Bands The Meters und The Neville Brothers, ist nach langer schwerer Krankheit gestorben. Der am 17. Dezember 1937 als Arthur Lanon Neville geborene Sänger, Keyboarder und Songwriter, der sich anfangs vor allem von Fats Domino beeinflusst zeigte, landete seinen ersten Hit bereits 1964 als 17-Jähriger mit dem Big-Easy-Klassiker Mardi Gras Mambo.

Miterfinder des Funk

Nach mehreren Jahren bei der US-Navy gründete er 1965 gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder, dem mit einer Engelsstimme gesegneten Sänger Aaron Neville, die Band The Meters. Mit Stücken wie Cissy Strut, Look-A Py Py oder Hey Pocky A-Way landeten sie nicht nur kommerzielle Erfolge, sondern definierten auch die Funk-Musik entscheidend mit. Unter anderem tourten The Meters damals auch mit den Rolling Stones. Im Vorjahr wurden die Meters, die sich Ende der 1970er-Jahre aufgelöst hatten, mit einem Grammy Lifetime Achievement Award geehrt.

Neville Brothers on MV

Gemeinsam mit Bruder Aaaron gründete Art Neville schließlich die Neville Brothers, denen auch die jüngeren Zwillinge Charles und Cyril angehörten. Für das Instrumental Havanna Moon erhielten auch sie 1990 einen Grammy. Sie nahmen zwar nur wenige Alben auf, aber Alben wie Fiyo On The Bayou, Yellow Moon, Brother's Keeper oder der große Hit Tell It Like It Is von 1982 – ursprünglich ein Soloerfolg von Bruder Aaaron von 1966 – waren prächtige Beispiele dafür, wie die Musiker in New Orleans verschiedene Stile wie Funk, Soul, Jazz, Country oder Rhythm'n'Blues zu verschmelzen wussten.

2015 gaben die Neville Brothers ihr Abschiedskonzert. Im Vorjahr ließ Art Neville, der älteste des Brüderquartetts, gesundheitsbedingt seinen Rückzug aus der Musik verlautbaren. Nun ist er im Alter von 81 Jahren gestorben. (Christian Schachinger, 23. 7. 2019)