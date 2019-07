Wie oft fahren Sie mit dem Zug? Foto: Robert Deopito Öbb

Um ohne Auto von A nach B zu gelangen, steigen viele Menschen in den Zug. Vor allem auf den zentralen Reiserouten zwischen dem Osten und dem Westen des Landes kann man – je nach Strecke – meist mehrmals stündlich in eine der Garnituren der ÖBB oder der Westbahn steigen, und das oft zu günstigen Preisen. Seit 2011 fahren auf der Westbahnstrecke zwischen Wien und Salzburg neben den ÖBB-Zügen auch Züge der Westbahn. Unterschiede zwischen den beiden Anbietern zeigen sich unter anderem im Streckenangebot, dem Ticketverkauf und der Preisgestaltung.

Volle Züge und teure Tickets

Vor allem zu Stoßzeiten und an Wochenenden sind viele Züge stark ausgelastet, nicht selten kommt es zu Verspätungen, und auch die Ticketpreise sind in den vergangenen Jahren laufend gestiegen. User "Nussdorfer" merkt außerdem an, dass das Zugreisen abseits der klassischen Zugstrecken in Österreich aufgrund der unterschiedlichen Anbieter und Ticketsysteme durchaus kompliziert sein kann:

Welche Erfahrungen haben Sie beim Zugfahren gemacht?

Sind Sie mit dem österreichischen Zugangebot und Streckennetz zufrieden, oder würden Sie sich einen Ausbau gewisser Routen wünschen? Welche Erfahrungen haben Sie in anderen Ländern gemacht? Wie oft reisen Sie mit dem Zug? Und aus welchen Gründen greifen Sie vielleicht doch lieber auf das Auto zurück? Diskutieren Sie im Forum! (mawa, 23.7.2019)