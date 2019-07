Stein des Anstoßes: Die Menstruationstasse "Olivia". Foto: Hofer

Man könnte meinen, die weibliche Periode wäre eine der normalsten Sachen der Welt. Immerhin betrifft dieser biologische Vorgang rund die Hälfte der Weltbevölkerung über große Teile ihres Lebens. Doch eine Produktankündigung auf der Facebookseite der Supermarktkette Hofer zeigt nun: Die Monatsblutung ist für viele nach wie vor ein Tabuthema.

Seit Montag führt man bei Hofer eine Menstruationstasse Marke "Olivia" als Aktionsartikel im Angebot, das man auch über soziale Medien mit dem Leitspruch "In der Regel geht es nur mich was an" bewarb. Es dauerte allerdings nicht lange, da wurden zahlreiche User vorstellig, um ihren Unmut über das Produkt kundzutun.

"Zum Kotzen"

Die Tasse sei "voll eklig" oder gar "zum Kotzen", schrieben User mit vorwiegend männlichen Vornamen. Oder wie könne sich Hofer "entblöden", so ein Produkt überhaupt anzubieten und Werbung dafür zu machen. Aber auch einige Frauen reihten sich bei der heftigen Kritik ein.

Einige Poster zeigten dabei deutliches Unwissen, was den Sinn und Zweck von Menstruationstassen angeht. Gleich mehrfach lagen offenkundige Verwechslungen mit Verhütungsmitteln vor.

Hofer und User halten dagegen

Allerdings gab es auf die Hasspostings auch Kontra. So bemühte sich das Social Media-Team des Unternehmens, besonders unhöfliche Beiträge schnell zu löschen. Zudem reagierte man selbst mit informativen bis kecken Antworten auf viele Statements – und erntete damit auch Lob von vielen Nutzern.

Aber auch viele User – speziell Userinnen – selbst antworteten auf die Postings jener, die sich über Menstruationstassen ausließen. Oft vorgebracht wurde der eingangs erwähnte Aspekt, dass die Periode schlicht ein natürliches Phänomen und kein Grund sei, sich deswegen zu schämen.

Dementsprechend hätten auch Menstruationstassen neben Binden und Tampons ihren berechtigten Platz im Angebot. "Ich frage mich, ob alle, die hier mit 'Igitt' kommentieren (…), ihr Klopapier auch immer nur heimlich und im Schutz der Dunkelheit kaufen", gab eine Nutzerin ihr Unverständnis zum Shitstorm zu Protokoll. (gpi, 23.07.2019)