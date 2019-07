Nebenfigur aus Sven Regeners "Herr Lehmann" wird am Mittwoch in einer TV-Komödie nun selbst zum Helden

München – In den 90er-Jahren war Techno das große Ding. In riesigen Hallen wurde nächtelang gefeiert. Und wenn es nicht mehr weiterging, gab es bunte Pillen. Im Film "Magical Mystery" geht es zurück in diese Zeit. Die Komödie ist am Mittwoch (24.7.) um 20.15 Uhr auf Arte zu sehen.

Fünf Jahre sind vergangen, seit eine Gruppe Freunde ihre wildesten Partys erlebte. Nun wollen sie an damals anknüpfen und gemeinsam auf eine Techno-Tour durch Deutschland gehen. Lauter Technofreaks und ein labiler Ex-Künstler: "Magical Mystery oder Die Rückkehr des Karl Schmidt" nach einem Roman von Sven Regener ist ein verrückter Roadtrip, eine musikalische Zeitreise etwa mit Westbam oder Whirlpool Productions.