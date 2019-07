Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step/1.): Dass der Franzose das Gelbe Trikot spätestens in den Pyrenäen verlieren würde, galt eigentlich als ausgemacht. Der Klassikerjäger fühlt sich an kurzen, giftigen Anstiegen pudelwohl. Als großer Rundfahrer ist er dagegen bislang nicht in Erscheinung getreten. Nun ist alles anders, das Maillot jaune scheint ihm Flügel zu verleihen. Am Tourmalet ließ er sich nicht abschütteln, am Sonntag zeigte er erste Schwächen. Alaphilippe ist ein Kämpfer, ob er die starke Form in den Alpen tatsächlich halten, ist aber fraglich. Dem 27-Jährigen fehlt ein starkes Rundfahrtteam im Rücken.