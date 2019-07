Knapp die Hälfte der Angestellten nahm einen Job an, obwohl es sie nicht vollständig überzeugte. Worüber man sich vor einer Kündigung klar werden sollte

43 Prozent der Jobsuchenden in Österreich haben schon einmal ein Angebot angenommen, obwohl sie nicht vollständig von der Stelle überzeugt waren. Das zeigt eine aktuelle Umfrage des Personaldienstleisters Robert Half. Foto: Getty Images

In Zeiten des Fachkräftemangels versuchen Firmen vieles, um neue Mitarbeiter für sich zu gewinnen. Da kommt es nicht selten vor, dass Angestellte von anderen Unternehmen mit verlockenden Jobangeboten abgeworben werden.

Doch nicht alle Wechselwilligen haben dabei ein gutes Gefühl, legt eine aktuelle Umfrage des Personaldienstleisters Robert Half nahe. Dafür wurden vom Marktforschungsinstitut YouGov 251 Arbeitnehmer in Österreich befragt. Das Ergebnis: 43 Prozent der Jobsuchenden in Österreich haben schon einmal ein Angebot angenommen, obwohl sie nicht vollständig von der Stelle überzeugt waren.

Das sei ein Fehler, sagt Christian Umbs, Mitarbeiter bei Robert Half. Denn mehr als zwei Drittel der Befragten geben an, mit ihrer neuen Stelle unglücklich zu sein. Und immerhin fast jeder Dritte hält trotzdem an dem Job fest. Insgesamt gibt ein Viertel der Befragten an, unzufrieden mit der Arbeit zu sein. "Viele schrecken davor zurück, den Job häufig zu wechseln und sich damit einen negativen Ruf und letztlich bei zukünftigen Jobverhandlungen eine schlechtere Position einzuhandeln", erklärt Umbs das Verhalten der Arbeitnehmer.

Innere Alarmglocken beachten

Die befragten Arbeitnehmer nennen in der Umfrage aber noch weitere Gründe, den Job nicht zu wechseln oder sich aktiv darum zu kümmern: Fast die Hälfte (48 Prozent) nennt Vorzüge des aktuellen Arbeitgebers, wie flexible Arbeitsmodelle oder ein gutes Gehalt. Knapp ein Drittel geht davon aus, dass sich die Situation bei einem neuen Arbeitgeber nicht verbessern werde, und etwa gleich viele wollen sich nicht von ihren Kollegen trennen.

Diese Unzufriedenheit führe dazu, dass die "Arbeit zur Belastung und zu einem permanenten Stressfaktor" werde, sagt Umbs. "Zudem besteht die Gefahr, dass der Frust auf andere Mitarbeiter übergreift und sich negativ auf die Teammotivation auswirkt." Auch Burnout oder Boreout können Folgen sein.

Daher dürfe man die inneren Alarmglocken nicht ignorieren und im Zweifel den Job ablehnen, rät Umbs. Das sollte man dem Unternehmen auch fair und offen kommunizieren. Das liege auch im eigenen Interesse: "Kandidaten, die ihre Absage übermitteln und begründen, halten sich eine Tür für zukünftige Bewerbungen offen."

Nicht spontan kündigen

Wer den Job angenommen hat, nun aber unzufrieden ist, kann eine Kündigung in Erwägung ziehen. Eine solche Entscheidung sollte aber nicht spontan fallen, rät Christian Umbs. Vielmehr sollte man sich im Vorfeld folgende Fragen stellen: