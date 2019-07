Wien – Die erste Kandidatenfolge der neuen, 23. Staffel der "Liebesg'schichten und Heiratssachen" – die letzte, an der Elizabeth T. Spira vor ihrem Ableben im März dieses Jahres noch gearbeitet hat – sahen am Montag im Schnitt 799.000 Zuseher in ORF 2, der Marktanteil lag bei 32 Prozent.

Die Auftaktfolge der neuen Staffel vergangenen Montag wollten wie berichtet im Schnitt 890.000 bei einem Marktanteil von 33 Prozent sehen. Weitere sechs Ausgaben der Reihe mit Porträts von jeweils sechs neuen Partnersuchenden pro Folge gibt es in den kommenden Wochen immer montags um 20.15 Uhr in ORF 2. (red, 23.7.2019)