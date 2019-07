Rainer Weiss wurde 1932 in Berlin geboren. 1938 floh er mit seiner Familie in die USA. Zu Beginn seiner Karriere befasste er sich mit Atomuhren und war ein Pionier bei der Messung des Kosmischen Mikrowellenhintergrunds. Seit den 1980ern widmet er sich maßgeblich der Suche nach Gravitationswellen. Diese Woche ist er anlässlich einer Tagung zu Kurt Gödel zu Gast in Wien.

Das Vermächtnis des Mathematikers Kurt Gödel

Zum 70. Geburtstag seines Freundes Albert Einstein dachte sich der Mathematiker, Logiker und Philosoph Kurt Gödel ein ganz besonderes Geschenk aus. 1949 präsentierte er eine Lösung von Einsteins Allgemeiner Relativitätstheorie, die sogenannte geschlossene Weltlinien möglich macht. In einem solchen Universum hat die Zeit eine kreisförmige Struktur, wodurch Objekte irgendwann nahtlos in ihre eigene Vergangenheit zurückkehren.

Zum 70-Jahr-Jubiläum dieses Gödel-Universums und dem hundertsten Jahrestag der experimentellen Bestätigung der Allgemeinen Relativitätstheorie widmet sich eine von der Kurt-Gödel-Gesellschaft organisierte Konferenz dem Erbe Gödels. Dazu zählt auch sein Unvollständigkeitstheorem aus dem Jahr 1931, mit dem er den Begriff der absoluten mathematischen Wahrheit infrage stellte.

Eine Ausstellung und öffentliche Vorträge der Philosophin Juliet Floyd und des Kosmologen John D. Barrow richten sich an ein breiteres Publikum.

Die Konferenz "Kurt Gödel's Legacy: Does Future Lie in the Past?" findet von 25. bis 27. Juli an der Universität Wien, Universitätsring 1 statt.

Kurt Gödel (1906-1978) wurde in Brünn geboren. Bis 1940 lebte er in Wien, dann emigrierte er in die USA. Foto: Imagno / picturedesk.com

