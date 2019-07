Im Opening Film für das "Apple Special Event" im März diesen Jahres, erinnerte das Unternehmen an das Logo der ersten Jahre Foto: Apple/Screenshot

Die Gerüchteküche um das neue iPhone XI ist kräftig am Brodeln. Unlängst wurden Leaks zum neuen Gerät, das diesen September enthüllt werden soll, veröffentlicht. Doch nicht nur über das Aussehen der Apple-Produkte wird gemunkelt – mit den neuen Produkten könnte auch das ikonische Regenbogen-Logo aus den 80er zurückkehren, berichtet MacRumors.

Regenbogen Comeback?

Nicht nur die Geräte von Apple waren damals bunter, auch das Apfel-Logo erstrahlte 1977 in sechs verschiedenen Farben. Bis 1998 war das farbenfrohe Logo auf der Rückseite von zahlreichen Apple Computern zu sehen. Nun, knapp 20 Jahre später, könnte es auf neuen Produkten wieder in Erscheinung treten – das berichtet MacRumors und zitiert dabei einen Apple-Mitarbeiter, der als vernetzter Insider gilt. Dennoch handelt es sich um ein Gerücht, also ist noch nichts in Stein gemeißelt.



Apfel immer bunter

Auch wenn das bunte Apple-Logo in den letzten 20 Jahren auf Produkten keine Verwendung fand, spielt das Unternehmen immer wieder auf den sechs-farbigen Apfel an. Anfang des Jahres erschien das regenbogenfarbene Logo im Opening-Film zum "Apple Special Event" im März. Unter dem ikonischen Motto "Think different" erstrahlt das gesamte Video in jenen Farben, die das Unternehmen in der Phase des ersten iMacs geprägt hatten.

Apple

Auch der Apple Park, die Headquarters des Technologieriesen, wurde im Zuge seiner Eröffnungsfeier mit den Regenbogenfarben dekoriert. Ehemaliger Design-Chef Jony Ive erinnert bei den Dekorationen an die Ursprünge des Unternehmens: "Es gibt die Resonanz mit dem Regenbogen-Logo, die seit vielen Jahren Teil unserer Identität ist". (hsu, 23.07.2019)