Was für ein Impeachment spricht

Der Albtraum kann nicht früh genug vorbei sein. Donald Trump soll nicht die Ehre zuteil werden, seine Amtszeit als Präsident auszufüllen; und er darf sich auch nicht wie selbstverständlich in eine Reihe mit "normalen" und ehrenwerten US-Staatschefs einreihen. Manche Demokraten hoffen schon seit der Angelobung auf ein unehrenhaftes Ende der Trump-Präsidentschaft – nun scheint es in greifbare Nähe gerückt: Das Repräsentantenhaus, wo die Demokraten eine Mehrheit haben, könnte ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Staatschef in die Wege leiten. Und der Senat, in dem die Republikaner dominieren, hätte am Ende vielleicht keine andere Chance, als den Präsidenten mit Zweidrittelmehrheit abzusetzen – dann, so hoffen manche Demokraten, wenn Kongress-Ermittlungen bald Gesetzesverstöße beweisen.

Donald Trump meint, von der Mueller-Aussage wenig Neues befürchten zu müssen. Foto: Reuters/Carlos Barria

Es geht dabei nicht nur um die demonstrative Verachtung des US-Präsidenten von bisherigen demokratischen Normen oder den stets noch offener zur Schau gestellten Rassismus, der bei Trump nicht mehr in den Bereich der "Ausfälle", sondern in jenen des politischen Programms und der zynischen Wahlstrategie fällt.

Frage der Beweise

Es geht auch um die Beweislage: Mindestens zehnmal soll Trump laut Mueller-Report versucht haben, in eigener Sache zu intervenieren; sogar die Entlassung Muellers selbst soll er befohlen haben, was nur an der Weigerung seiner Mitarbeiter scheiterte. Auch hat Mueller in seinem Bericht ziemlich klargemacht, dass er Trump nicht für unschuldig hält: Man könne den Staatschef allerdings nicht anklagen, heißt es – vor allem aber wegen einer Richtlinie des Justizministeriums, die das verbiete. In einer Pressekonferenz betonte er: "Wenn wir überzeugt wären, dass der Präsident sicher kein Verbrechen begangen hat, dann würden wir das auch sagen." Viele haben das als Weitergabe des Falls an die Abgeordneten verstanden; als Anweisung, ihre Kontrollpflichten zu erfüllen.

Warum nicht probieren?

Vor allem aber stehen die Vorwürfe aus Muellers Bericht und jene des Rassismus nicht im Vakuum. Sie betreffen einen Präsidenten, der in vielfacher Hinsicht untragbar erscheint: Wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung und Vergewaltigung; weil er mit Dekreten regiert, statt Gesetze im Kongress beschließen zu lassen; und weil er das Niveau via Twitter in neue Kellertiefen geführt hat. So hat auch der demokratische Abgeordnete Al Green seinen jüngsten, erfolglosen Impeachment-Antrag begründet: Viele sagten, man könne gegen Trump nichts tun. Er sei gewählt und daher in einer Position, etwas zu machen. Das sollten auch seine Kollegen berücksichtigen.

Ein Impeachment mag nicht erfolgreich sein – aber man könnte Gewissen und Verfassungspflicht folgen. Warum also erst gar nicht versuchen?