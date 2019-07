In Irland kann man seinen Nachfahren jetzt auf eine sehr ungewöhnliche Art eine Nachricht hinterlassen. Bei der nächsten Volkszählung, die im April 2021 stattfinden wird, wird es ein neues Formularfeld namens Zeitkapsel geben, in die Bürger freiwillig eine persönliche Nachricht an die Nachwelt schreiben können.

Die Formulare werden – wie bisher – 100 Jahre unter Verschluss gehalten, danach sind sie öffentlich einsehbar. Die Formulare aus den Jahren 1821 bis 1911 wurden bereits auf der Website des Irischen Nationalarchives veröffentlicht.

Nun gebe es eine Gelegenheit, etwas hinzuzufügen, was bei einer Volkszählung normalerweise nicht erfasst wird. "Das wird ein bisschen Farbe hineinbringen", sagte ein Mitarbeiter der irischen Statistikbehörde zum irischen "Independent".

In Österreich werden schon lange keine Formulare mehr verschickt. 2006 stieg man hierzulande auf eine Registerzählung um. (red, 23.7.2019)