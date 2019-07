Außerdem "Griechenland – Von den Gipfeln bis ans Meer" und "Am Puls der Stadt"

Ein ungleiches Paar: der Schwerverbrecher Butch Haynes (Kevin Costner) und der kleine Phillip Perry (T. J. Lowther) – "Perfect World", 20.15, Kabel 1.

Foto: Warner Brothers

18.30 MAGAZIN

Konkret: Bio- statt Plastiksackerl – ein Fall für den Kompost? Immer mehr Supermärkte sagen dem herkömmlichen Obst- und Gemüse-Plastiksackerl den Kampf an. Stattdessen ziehen Bio-Plastiksackerln in die Märkte ein. Sie sollen sich komplett zersetzen, kein Mikroplastik hinterlassen und damit kompostierbar sein. Aber sind sie damit tatsächlich auch ein Fall für den Kompost? Und wie schnell zersetzen sie sich wirklich? Bis 18.51, ORF 2

19.40 MAGAZIN

Griechenland – Von den Gipfeln bis ans Meer Griechenland ist die Wiege unserer Kultur und nach wie vor eines der beliebtesten Reiseziele von Touristen aus der ganzen Welt. In dieser Folge der Dokureihe stellen zwei griechische Comedians ihre Heimatstadt Thessaloniki vor. Am Ende der riesigen Bucht vor der Hafenstadt liegt die Halbinsel Chalkidiki, wo der Schiffsbau noch Tradition hat. Bis 20.15, Arte

20.15 THRILLER

Perfect World (USA 1993, Clint Eastwood) In seinem ruhig erzählten, sehr reifen Werk löst Clint Eastwood die Grenzen zwischen Gut und Böse mit viel Lakonie auf: Im Texas der 1960er nimmt der aus dem Gefängnis entflohene Schwerverbrecher Butch Haynes (Kevin Costner) den achtjährigen Phillip als Geisel und avanciert auf der turbulenten Flucht zu einer Art Ersatzvater für den Buben. Bis 23.10, Kabel 1

Trailer zu "Perfect World". Perfect World - Trailer

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Kleine Katzen ganz groß Kleinkatzen sind präzise Jäger, wendig und anmutig – und stehen ihren großen Cousins, den Löwen, Tigern und Geparden, in nichts nach. Gleichzeitig eroberten sie mit ihrer verschmusten Art auch die Herzen der Haustierbesitzer. Bis 21.05, Servus TV

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Mexiko – Jenseits der Mauer US-Präsident Donald Trump macht im beginnenden Präsidentschaftswahlkampf Stimmung gegen Mexikaner und will Mexiko zum sicheren Drittstaat erklären. In den neuen mexikanische Präsidenten Andrés Manuel López Obrador, kurz Amlo, setzen die Mexikaner große Hoffnungen. Er hat versprochen, Mexiko grundlegend zu ändern. Eine Suche nach den Spuren des politischen Wandels. Bis 23.05, ORF 2

23.05 REPORTAGE

Weltjournal + Junge Lateinamerikaner, die es illegal in die USA geschafft haben, erwartet oft ein tragisches Schicksal. Ihre Schlepper vermitteln sie weiter an skrupellose Unternehmer, die sie unter unwürdigen Bedingungen bis zu 15 Stunden täglich zu einem Hungerlohn arbeiten lassen. In der Dokumentation kommen Opfer, Unternehmer und mutmaßliche Menschenhändler zu Wort. Bis 23.50, ORF 2

0.20 DOKUMENTATION

Am Puls der Stadt Die größte Metropolregion der Welt beherbergt 38 Millionen Einwohner. Das entspricht der Bevölkerung Kanadas. Oberflächlich wirkt Tokio wie eine riesige Ansammlung von Hochhäusern. Doch bei genauerer Betrachtung hat die Megacity weit mehr zu bieten. Bis 1.10, Servus TV