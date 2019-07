Im Juni gelang diese Aufnahme eines jungen Bären im Tiroler Außerfern. Er hatte auf seiner Durchreise ein Rotwild gerissen, wie die DNA-Analyse belegt. Foto: APA/Privat

Innsbruck – Am Dienstag vor einer Woche entdeckte ein Hirte in den Sellrainer Bergen nahe Innsbruck die ersten Kadaver. Diesen Montag folgte eine weitere Meldung toter Schafe aus dem Pitztal. Seitdem ist in den Tiroler Medien der Bär los. Denn es war nicht auszuschließen, dass die Almtiere einem solchen pelzigen Gesellen zum Opfer gefallen sein könnten – wenngleich ein Beleg dafür fehlte, wie Martin Janovsky, Beauftragter des Landes Tirols für große Beutegreifer, am Dienstag erklärte.

Wie DNA-Analysen der gefundenen Spuren nun beweisen, waren Janovskys Zweifel begründet. Am Mittwochvormittag wurde bekannt, dass vier der toten Schafe, die im Gemeindegebiet von Oberperfuss gefunden wurden, von einem Wolf getötet wurden. Die Ergebnisse zu den Kadavern, die auf der Inzinger und Flaurlinger Alm gefunden wurden, stehen indes noch aus. Aber nachdem die zahlreichen Wildkameras in der Gegend keinerlei Hinweis auf einen Bären lieferten, will Janovsky die weiteren Analyseergebnisse abwarten, bevor er die Fälle kommentiert.

Bärengerüchte sorgten für Aufregung

Allein die Vermutung genügte in den vergangenen Tagen, um die Fantasie der Menschen anzuregen. So entpuppte sich eine gemeldete Sichtung des vermeintlichen Bären auf Nachfrage des Experten als vage Beobachtung aus mehr als 600 Metern Entfernung. Auch ein Beweisfoto, das Meister Petz nahe Pfaffenhofen zeigen sollte, war bloß ein Fake, der sich trotzdem rasch über soziale Medien verbreitete.

Dass in Tirol immer wieder große Beutegreifer wie Bären und Wölfe auftauchen, ist ein Fakt. Aber die Tiere sind lediglich auf der Durchreise, Populationen gibt es nicht. Meistens stammen die Bären aus dem benachbarten Trentino. In der Regel sind es junge Männchen auf Wanderschaft. Die Tiere legen bis zu 50 Kilometer pro Nacht zurück, beschreibt Janovsky. Oft gehen sie entlang befestigter Straßen oder Bahndämme. Das erklärt, warum etwa im Engadin bereits zwei Bären vom Zug überfahren wurden. Wölfe können auch von Norden hereinziehen, denn in Deutschland gibt es durchaus größere Populationen.

Bauern sind abgesichert

Bären wurden heuer bereits nachweislich in Nauders, im Pitztal und im Außerfern gesichtet. Wie am Mittwoch bekannt wurde, haben die Beutegreifer auf ihren Streifzügen im Pitztal drei Schafe und im Außerfern ein Rotwild gerissen. Das belegen die aktuellen DNA-Analysen. Die betroffenen Bauern sind jedenfalls finanziell abgesichert. Kann ein Wolf oder Bär als Täter nachgewiesen werden, übernimmt die Haftpflichtversicherung des Jägerverbands die Kosten. Ist kein eindeutiger Nachweis mehr möglich, aber die Wahrscheinlichkeit gegeben, so springt das Land ein.

Zwischenfälle mit den Raubtieren sind dennoch sehr selten. Heuer waren es in Tirol – neben den nun bekannt gewordenen – erst zwei. So fielen im Jänner zwei Wildtiere in St. Jakob im Defreggental einem Wolf zum Opfer, im April ein weiteres Reh im Kaunertal.

Dabei wären die Lebensbedingungen für die Raubtiere in den heimischen Alpen durchaus gut. Es gibt ausreichend Rückzugsräume, der Waldbestand ist größer als zur Zeit ihrer Ausrottung, und Österreich ist zudem Europameister in Sachen Schalenwild.

Almen stark genutzt

Allerdings werden die Tiroler Almen auch landwirtschaftlich stark genutzt, und das kann eben zu Konflikten führen. Denn Herdenschutzmaßnahmen gibt es kaum noch – aktuell läuft eine Machbarkeitsstudie zu dem Thema. Rund 200.000 Nutztiere werden jeden Sommer aufgetrieben, erklären Klaus Wallnöfer und Josef Gitterle von der Abteilung Landwirtschaft des Landes. Viele Bauern haben wenig Freude an der Rückkehr großer Beutegreifer.

Doch nüchtern betrachtet sind die Kollateralschäden vernachlässigbar. So geht man in Tirol von fünf Prozent Sterblichkeit unter Almtieren aus. Neben Krankheiten sind Abstürze und Blitzschläge die Hauptursachen.

Hunde und Füchse

Gefährlicher als Wolf und Bär sind streunende Hunde und selbst Füchse. Im Jahr 2017 wurden 25 in Tirols Bergen gerissene Nutz- und Wildtiere untersucht. Nur in zwei Fällen war der Wolf der Täter, der Rest ging auf die Kappe von Hunden und Füchsen.

Das Beispiel Slowenien zeigt, dass die Koexistenz von Mensch und Bär auch in Mitteleuropa möglich ist. Dort leben auf einer Fläche, die ungefähr so groß ist wie die Steiermark, geschätzte 900 Tiere. Tirol, so Experte Janovsky, werden Bären hingegen auch in den kommenden zehn Jahren höchstens auf der Durchreise besuchen. (Steffen Arora, 24.7.2019)