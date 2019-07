Der 28 Jahre alter Superleichtgewichtler hatte beim Fight in Maryland am Freitag schwere Treffer hinnehmen müssen

Maxim Dadaschew (li.) bei einem Kampf 2017. Foto: APA / AFP / Getty Images / Sean M Haf

Maryland – Der russische Profiboxer Maxim Dadaschew ist seinen Kopfverletzungen nach dem Kampf gegen Subriel Matias aus Puerto Rico erlegen. Das teilte der nationale Boxverband am Dienstag mit. Der 28 Jahre alte Superleichtgewichtler hatte beim Fight in Maryland am vergangenen Freitag (Ortszeit) schwere Treffer hinnehmen müssen und war daraufhin nach einer zweistündigen Not-OP ins künstliche Koma versetzt worden.

Sein Trainer Buddy McGirt warf am Ende der elften Runde das Handtuch. Dadaschew hatte sich gegen den Abbruch durch seinen Trainer gewehrt, sackte aber nach dem Kampf in der Ringecke zusammen. (sid, 23.7.2019)