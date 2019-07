Reanimationsversuche von Polizei und dann Rettung blieben ohne Erfolg. Foto: APA/Hans Klaus Techt

Wien – Ein 29-Jähriger ist nach seiner Festnahme am Dienstag in Wien-Meidling gestorben. Der Mann war nach Polizeiangaben dabei beobachtet worden, wie er beim Anton-Baumann-Park im 18. Bezirk ein Päckchen Drogen verkaufen wollte. Danach sei es zu einer Verfolgungsjagd bis in den 17. Bezirk gekommen, wo der mutmaßliche Dealer festgenommen wurde. Bei der Durchsuchung habe er mehrere Kugeln Heroin ausgespuckt, er hatte aber offenbar ein weiteres Päckchen verschluckt, das in seinem Körper aufgeplatzt sein dürfte. Im Arrestbereich einer Polizeiinspektion sei er dann kollabiert, sämtliche Reanimationsversuche blieben ohne Erfolg. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion an, sie soll am Donnerstag durchgeführt werden. (APA, red, 24.7.2019)