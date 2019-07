Jack Black und PewDiePie haben gemeinsam "Minecraft" vor der Kamera gespielt und so 30.000 Dollar für den guten Zweck gesammelt. Foto: Screenshot/GameStandard

PewDiePie, der zweitgrößte YouTuber der Welt, hat Minecraft wieder für sich entdeckt. Dank seiner fast 100 Millionen Follower hat der Schwede für einen Ansturm auf das Game von Microsoft gesorgt. Musiker und Schauspieler Jack Black hat nun ebenso Gefallen an dem Spiel mit den bunten Klötzchen gefunden. Für einen karikativen Event haben beide nun gemeinsam vor der Kamera gespielt und dabei Tausende belustigt.

PewDiePie

30.000 Dollar für Organisation

Eine Szene hat es dem Publikum besonders angetan: So zündete Black unabsichtlich das von PewDiePie mühevoll aufgebaute Haus an, das in weiterer Folge abbrannte. Einen positiven Nebeneffekt hatte der virtuelle Brandanschlag des Musikers aber immerhin: Tausende spendeten im Rahmen des gemeinsamen Streams an NAMI, einer Organisation, die sich psychischen Krankheiten verschrieben hat. 30.000 Dollar kamen so innerhalb kürzester Zeit zusammen.

JablinskiGames

Jack Black als neuer YouTube-Star

Jack Black hat seinen YouTube-Kanal Ende 2018 ins Leben gerufen. Der Musiker kündigte an, dass er einen größeren Kanal als Ninja und PewDiePie erreichen möchte. Bislang ist dies mit rund 4,1 Millionen Abonnenten noch nicht passiert. Allerdings nimmt das Universaltalent seinen Kanal nicht ganz so ernst. So sollte es bei dem Gaming-Kanal primär um Videospiele gehen, allerdings nutzt Black die Plattform, um Videos zu veröffentlichen, die im Grunde nichts im Games zu tun haben. (red, 24.7.2019)