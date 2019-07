Diadie Samassekou will in eine größere Liga. Foto: REUTERS/Francois Lenoir

Eines ist jetzt schon fix: Salzburgs Mannschaft für die Saison 2019/2020 hat mit mit der Meisterelf kaum mehr etwas zu tun. Nun steht wohl der nächste Abgang vor der Tür. Diadie Samassekou soll zu Borussia Dortmund wechseln.

Zuletzt war Samassekou, 23, mit zahlreichen Top-Klubs, darunter Liverpool, Marseille, AS Roma und RB Leipzig, in Verbindung gebracht geworden.

20 Millionen Euro soll der BVB als Ablöse für den defensiven Mittelfeldspieler aus Mali hinlegen. Damit wäre der Afrikaner nach Sadio Mane (23 Mio. von Southampton) und Naby Keita (24 Mio. von RB Leipzig) der drittteuerste Spieler in der Geschichte der österreichischen Bundesliga.

Samassekou wechselte im Sommer 2015 aus seiner Heimat Mali von Real Bamako in den Bullenstall, arbeitete sich vom FC Liefering zum Serienmeister hinauf für den er 133 Pflichtspiele absolvierte. Für Salzburg könnte das auch bedeuten, dass in einem Jahr mehr als hundert Millionen Euro an Transfereinnahmen in die Kassen gespült werden. (red, 24.7.2019)