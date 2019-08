Kaltes Wasser für Unterwegs: Ursula Poznanski verwendet ihre Thermosflaschen jeden Tag. Foto: Nathan Murrell

"Ich gehöre zu den Menschen, die dieses Thema mit dem 'viel trinken' sehr verinnerlicht haben. Ich bin viel unterwegs, auf Lesereisen etc., und da habe ich einfach gern etwas zum Trinken dabei. Es ist eine Mischung aus Vernunft, Durst und auch Lust. Früher hab ich dadurch jede Menge Plastikmüll erzeugt. Vor zwei Jahren bin ich dann endlich bei diesen Thermosflaschen gelandet, die einen sehr guten Dienst tun und außerdem auch noch hübsch aussehen. Außerdem lassen sie sich überall gut nachfüllen.

Sechs Stück besitze ich mittlerweile davon. Ich habe sie an allen möglichen Orten deponiert, und es ist erstaunlich, dass sie das Wasser bis zu 24 Stunden lang kalthalten. Eine der Flaschen ist schwarz. Stellt man sie in die Sonne, wird sie brühheiß, aber die Eiswürfel im Inneren bleiben in Topform. Man kann durchaus sagen, dass ich eine Art Beziehung zu diesen Behältnissen habe, sofern man mit einem leblosen Ding eine Beziehung eingehen kann. Aber doch ja, irgendwie bin ich mit ihnen ein bisschen verwachsen."

(Michael Hausenblas, RONDO, 6.8.2019)