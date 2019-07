Beate Meinl-Reisinger will mehr Politiker mit Kindern. Foto: APA/HANS PUNZ

Wien – Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger hat im Interview mit der "Kronen Zeitung" ihren Wunsch für den privaten Hintergrund von politischem Personal geäußert: "Ich will eigentlich nicht regiert werden von lauter kinderlosen Karrieristen, weil das die einzige Möglichkeit ist. Sondern von Menschen aus der Mitte, die eine Ahnung haben, was es heißt, (...) Verantwortung für Kinder zu tragen", sagte sie der Zeitung.

In der Passage ging es um die Vereinbarkeit von Familie und Politik – und wie sie selbst ihr drittes Kind bekommen hat, während sie einen politischen Spitzenjob ausgeübt hat: "Gewünscht habe ich mir das alles so nicht. Aber es muss gehen, Familie und Beruf zu vereinbaren, diesen Spagat machen viele. Es muss auch gehen, in der Politik zu sein und Kinder zu haben", zitiert sie die "Krone". Politik und Beruf sollten sich am Familienleben orientieren, nicht umgekehrt. (red, 24.7.2019)