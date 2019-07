Ein Mitarbeiter des Regionalsenders RTL Nord hat über zehn Jahre Fernsehbeiträge manipuliert Foto: Screenshot

In eigener Sache hat RTL vor knapp sechs Wochen darüber informiert, dass ein langjähriger Mitarbeiter und Redakteur der Sendung "Punkt 12" des Regionalsenders RTL Nord mehrere Fernsehbeiträge manipuliert hat. Ein sechsköpfiges Team hat nun alle 104 Beiträge, deren Autor der Reporter war, überprüft und 14 weitere Manipulationsfälle aufgedeckt. Darüber hinaus gibt es weitere Verdachtsmomente, die noch nicht abschließend verifiziert werden konnten. RTL gibt auf Basis des Zwischenberichts des Überprüfungsteams Folgendes bekannt: "Über einen Zeitraum von knapp zehn Jahren hat der Reporter demnach sowohl die eigene Redaktion als auch die Zuschauer immer wieder systematisch und vorsätzlich getäuscht."

Wiederkehrende Muster

Bei den nachgewiesenen Manipulationen wurden offenbar wiederkehrende Muster festgestellt. Bei Selbstversuchen für seine Beiträge hat der Reporter beispielsweise wiederholt einen falschen Eindruck über die Dauer der Experimente vermittelt. So dokumentierte er schon vor zehn Jahren ein Obdachlosen-Experiment (2.10.2009) und gab in seiner Reportage darüber vor, eine Nacht auf der Straße geschlafen zu haben. Ein Kameramann und eine weitere Zeugin haben nun ausgesagt, dass er zwischendurch zuhause geschlafen hat. Ähnliche falsche Darstellungen wurden in vier weiteren Beiträgen nachgewiesen.

In nachweislich neun Fällen hat der Mitarbeiter, wenn Protagonisten nicht gefilmt werden wollten, andere Personen dazu überredet, die Geschichten der eigentlichen Protagonisten verdeckt nachzuerzählen. In den Beiträgen wurde dann suggeriert, dass es sich um die echten betroffenen Personen handeln würde. In einem Beitrag über Einbrecher-Tricks (18.2.2013) setzte der Reporter beispielsweise eine Praktikantin ein, die sich als Einbruchsopfer ausgab und dazu vorgegebene Statements bekam. Darüber hinaus hat der Reporter mehrere Male Archivbilder in Beiträgen verwendet, sie aber als neue Aufnahmen dargestellt.

In Zukunft mehr Kontrolle

Zusätzlich zu der Verifizierung der Beiträge des Mitarbeiters lässt RTL auch die Abnahmeverfahren für Beiträge noch einmal durch das Qualitätsmanagement überprüfen. Ein Team von wechselnden Mitarbeitern wird zusätzlich zu den sendungsverantwortlichen Mitarbeitern regelmäßig und stichprobenartig Beiträge überprüfen und dazu auch das Rohmaterial sichten. In einem neu eingerichteten Postfach können Mitarbeiter auch anonym Hinweise auf mögliche Unregelmäßigkeiten geben, Zweifel anmelden und Verdachtsmomente benennen.

Michael Wulf, Chefredakteur RTL in einer Aussendung: "Wir sind erschrocken, dass trotz unserer umfangreichen Kontrollmechanismen ein Mitarbeiter über Jahre hinweg vorsätzlich täuschen und manipulieren konnte. Aus diesem Grund haben wir gemeinsam mit dem Qualitätsmanagement unserer Abnahmeverfahren deutlich ausgebaut und werden zusätzlich Beiträge von unseren Reportern stichprobenartig kontrollieren." (red, 24.7.2019)